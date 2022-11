La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha fet públics avui els horaris corresponents als partits de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, competició en la qual hi participa el Girona, que es va desfer en l'anterior ronda del Quintanar del Rey després d'una pròrroga (1-2). El conjunt de Míchel Sánchez s'enfrontarà ara al Cacereño, que competeix a la Segona RFEF, i ho farà el proper dijous 22 de desembre a partir de les set de la tarda. El duel serà emès en directe pel canal Movistar+.

El Girona serà un dels 56 equips que participaran en aquesta eliminatòria. 14 d'ells són de Primera Divisió, 16 de Segona, 12 de Primera RFEF i també 14 de Segona RFEF. Clubs com el Reial Madrid, Barcelona, Betis i València encara no hi apareixen perquè com que participaran a la propera edició de la Supercopa d'Espanya, no iniciaran en el seu camí fins a la tercera ronda de la Copa.