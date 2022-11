L'Elx ja té nou entrenador. Després de Francisco Rodríguez i Jorge Almirón, el conjunt il·licità s'ha decantat per Pablo Machín per fer-se càrrec de l'equip, cuer destacat de Primera Divisió amb només 4 punts en 14 jornades. Machín torna a una banqueta després de les experiències a Aràbia Saudita amb l'Al-Ain i l'Al Raed i d'haver entrenat a Primera, sense gaire sort, a Sevilla, Espanyol i Alabès, un cop va sortir del Girona el 2018. Machín començarà a treballar la setmana que ve amb el seu cos tècnic on hi serà Jordi Balcells, com a preparador físic. L'estrena de Machín amb l'Elx serà al camp del Guadalajara en partit de Copa del Rei al desembre.