El Saragossa s'interessa per la cessió d'Ureña

La clara necessitat d'un extrem, encara que en teoria n'arribaran un parell, en el mercat d'hivern ha fet que el Reial Saragossa ja tingui un nom assenyalat des de fa setmanes en la seva agenda, el d'Óscar Ureña, pel qual ja s'han iniciat moviments per part del club perquè arribi cedit al gener, tal com publica El Periódico de Aragón, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El jugador i també el Girona, on es va formar en la pedrera, ja coneixen l'interès del club aragonès, ja que els contactes es van iniciar fa setmanes, encara que ho van fer amb l'anterior director esportiu, Miguel Torrecilla. Ara, amb el despatx del nou màxim responsable vacant i amb un entrenador nouvingut com Fran Escribá la possibilitat està a expenses de la llum verda que donin tots dos.