Arnau Martínez està fent parlar, aquests dies. Si primer va ser en unes declaracions a TV3 en què no amagava el seu desig a tornar al Barça, ara ha sigut en una entrevista al Diari As, en què no tanca la porta a fitxar pel Reial Madrid. «Jo no li tanco la porta a ningú. Jo el que vull és competir de la millor manera en el millor equip possible, sigui Madrid, Barça o un altre equip», diu el defensa del Girona. Precisament, sobre la seva evolució al club blanc-i-vermell explica que «ha sigut espectacular. L'únic que he fet és treballar i aquesta ha sigut la recompensa».