Girona FC: l’únic equip de Primera sense cap expulsat

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, té entre cella i cella els 51 punts que l’equip de Montilivi, sota el comandament de Pablo Machín, va aconseguir el 2018 per aprovar, i fer-ho amb bona nota, la seva estrena a la Primera Divisió. Ja ha dit més d’una vegada el madrileny, en rodes de premsa i en alguna entrevista, que un dels seus objectius és superar aquesta barrera. Està per veure si serà o no capaç d‘aconseguir-ho, però com a mínim les sensacions més recents i els últims resultats han arreglat un mal inici i fan que el camí sigui l’indicat per, com a mínim, intentar-ho. De moment, però, sembla que també suma arguments per mirar d’igualar un altre registre d’aquella històrica temporada. El Girona es va salvar sense massa dificultats, amb una meritòria desena posició final, a 22 punts del descens, i sense haver patit cap expulsió. Cap ni una. En 38 jornades. De moment, del curs present se n’han celebrat 14 i l’equip, ara amb Míchel al timó, tampoc ha hagut de lamentar cap vermella. Almenys pel que fa a algun futbolista, perquè el tècnic sí que ha estat castigat.