El proper dimecres 30 de novembre se celebrarà la tercera edició de l'anomenat Partit de les Estrelles i es farà, una vegada més, a l'estadi de Montilivi. L'esdeveniment està organitzat pel Girona FC i també Estrella Damm, de la mà del club blanc-i-vermell des de fa una dècada. Un total de 30 aficionats i aficionades gaudiran de l'oportunitat de jugar diversos partits. Les inscripcions per participar-hi, obertes des de fa uns dies (mitjançant girona-partitdelesestrelles.cat), es tancaran aquest dilluns 21 de novembre, dia en el qual se celebrarà el sorteig per conèixer la identitat dels seus guanyadors.

L'esdeveniment donarà el seu tret de sortida a partir de les cinc de la tarda amb una visita per a les instal·lacions, per veure en primera persona zones com els vestidors i també la sala de premsa. Serà llavors el moment de la disputa dels partits de futbol, a camp gran, vestits amb la primera equipació del Girona. El dia acabarà amb un sopar desgustació a l'espai gastronòmic Estrella Damm.