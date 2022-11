La felicitat del Genuine: la major recompensa del futbol

«A vegades certes circumstàncies et poden fer estar malament, però després els veus somriure malgrat la seva situació i te n’adones que els teus problemes són banals. Ho relativitzes tot». Així ho considera Vale Pérez. Acostumat a entendre el futbol amb la competitivitat com a norma elemental, aquesta temporada ha après a deixar-la en segon terme des que va acceptar el repte de ser l’entrenador del Girona FC Genuine. «Per mi ha sigut com començar des de zero. Jo mateix soc competitiu, però ara és un aspecte que en certa manera s’ha de menystenir. Evidentment a cap membre de l’equip ens agrada perdre ni al parxís, tot i que hi ha altres prioritats i si un entrenament no surt bé, no passa res. La inclusió va per davant de tot», explica.

El Genuine va fer valer la seva experiència -va ser un dels 18 equips fundadors de la lliga per a discapacitats intel·lectuals l’any 2017- per encetar el curs 2022-23 amb un ple de victòries a la fase inaugural que va disputar-se a Tarragona els dies 12 i 13 de novembre. Enguany hi ha 44 equips participants i els blanc-i-vermells, que van imposar-se al Rayo Vallecano (2-1), Tenerife (2-0) i Cadis (1-0), competeixen a la màxima categoria. «Els resultats són fruit de tota la feina que s’ha fet els darrers cinc anys, no venen d’un dia. Dona la casualitat que vam guanyar els tres partits, encara que no donem tanta importància a les victòries. Tenim clar que hem de ‘compartir abans que competir’. Al final guanyar és un pretext, no la finalitat. Tot i així, juguem una competició i hem de centrar-nos en fer-ho bé a cada entrenament perquè si no hi ha el risc de baixar de categoria. També hi ha ascensos», diu.

Vale Pérez assegura que «vam viure moltes emocions»: «Va ser una passada. Els nanos s’ho van passar en gran i van sentir-se protagonistes, gaudint d’un cap de setmana gairebé a nivell professional. Veure’ls la cara de felicitat és la satisfacció més gran que podem tenir nosaltres al cos tècnic». El veterà del Girona FC recorda que ara li ha tocat ser la cara visible a ell, malgrat que «al darrere hi ha molta gent i fundacions que col·laboren de manera totalment voluntària i desinteressada perquè els nanos disfrutin del futbol». El Genuine està format per l’entrenador Vale Pérez, el segon Jordi Sucarrats, els membres de l’staff tècnic Rosend Agell, Pere Tries, Lele Olmo, Carles Salo, Alba Batllori, Albert Mateos i el delegat responsable de l’equip Jordi Gruartmoner. Tots ells porten el Girona FC a la sang i intenten transmetre els valors del club als jugadors. «Per ells ser jugadors del Girona FC Genuine és súper important. Els fa molta il·lusió representar el club a totes les fases i això també es nota als entrenaments. La seva actitud és molt bona, saben que les coses s’aconsegueixen amb esforç», comenta. A més a més, els fa molta il·lusió l’interès que reben per part del primer equip. «Quan va venir Míchel o Juan Carlos estaven eufòrics. Són dies que esperen amb candeletes. A part que van ser molt propers amb ells. És important que sàpiguen que tenen un lloc a la societat, sobretot en un món tan elitista com el futbol».

Tot i així, gestionar l’equip no sempre és fàcil. Sobretot, perquè més enllà de tenir una discapacitat intel·lectual cadascú porta el seu cognom: «Cada jugador té un perfil i una manera d’adaptar-se diferent. És al·lucinant la diversitat que hi ha. Hem de tenir mà esquerra per actuar de manera justa i tenir el control del grup». En aquest cas, el cos tècnic també ha de controlar les medicacions i compta amb l’ajuda d’una farmacèutica. Vale Pérez confessa que «m’ha sorprès el nivell que hi ha a l’equip». «Hi ha jugadors puntals que poden jugar tranquil·lament a fora de la lliga Genuine», afegeix.