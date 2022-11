L’activitat a Montilivi s’ha reduït a la mínima expressió d’ençà de la victòria a Quintanar del Rey que confirmava la classificació del Girona per la segona ronda de la Copa el passat dia 13. Els jugadors del primer equip són de vacances des de llavors i només el planter manté viu el moviment. En aquest sentit, els homes de Míchel són ja a la recta final dels quinze dies de descans que els va donar el tècnic i que s’acaben dilluns. Dimarts, dia 29, l’equip tornarà a la feina a la Vinya, on treballarà fins al dia 4 data en la qual la plantilla se n’anirà a fer una estada fins al 31 a Estepona. A terres andaluses, els de Míchel tenen previst disputar un parell de partits amistosos. En aquest sentit, i mentre als jugadors del Girona encara els queden quatre dies de vacances per aprofitar, una bona colla d’equips de Primera Divisió ja han tornat a la feina. De fet, avui ho han fet Vila-real, Valladolid, Cadis, Rayo, Almeria i Osasuna i demà, Espanyol, Getafe i Atlètic, entre altres. Ja fa algun dia més que treballa, per exemple, Pablo Machín amb l’Elx que, amb molts deures per fer, s’hi va posar ja dimarts i la plantilla ja sua a les ordres del preparador físic Jordi Balcells. El tècnic sorià, segons Información, hauria demanat el fitxatge de Pere Pons, ara a l’AEK Larnaca de Xipre.

Argentina, Egipte o Qatar, han estat algunes de les destinacions vacacionals que els jugadors del Girona han revelat a través de les xarxes socials. Haver acabat la temporada passada més tard que la resta dels equips i, la bona dinàmica de resultats amb què es va arribar a l’aturada, ha fet també que el club fos generós amb les vacances i concedís quinze dies sencers a la plantilla. En aquest sentit, el Girona no és l’equip amb més descans de la categoria, perquè n’hi ha uns quants que encara s’hi posaran més tard. En el cas del Barça, la represa dels entrenaments està prevista pel dia 5 de desembre, tot i que la presència de tants jugadors al Mundial farà que les primeres sessions siguin en família. També fins al desembre no s’hi posaran el Mallorca i el Reial Madrid (dia 1) o la Reial Societat (dia 2). A banda de l’Elx i de Vila-real, Osasuna, Cadis, Rayo, Valladolid i Almeria, que s’hi van posar ahir, el Sevilla també ja sua la cansalada des de dimecres. Per la seva banda, el València s’hi posa demà mentre que l’Athletic Club i el Celta ho faran dilluns

El Betis ha estat el club que més tard ha començat les vacances. Els andalusos van fer una gira per Sud-amèrica on van disputar diversos amistosos i no van començar les vacances fins dissabte passat. Això fa que el retorn de l’activitat al Villamarín no estigui prevista fins al 5 de desembre. Cal recordar, això sí, que el Betis, com el Madrid, el Barça i el València, no disputen la segona ronda de la Copa i per tant, no tornen a la competició fins passat Nadal amb la represa de la Lliga.

Mentrestant, el Girona continua treballant per tancar un parell de partits amistosos durant l’estada que farà l’equip a Estepona. El gran nombre de clubs europeus i la requesta de camps que hi ha entre la zona d’Andalusia i Múrcia fa que els rivals i els estadis hagin anat ballant les darreres setmanes i no s’hagin pogut acabar de concretar. El club confia enllestir-ho abans de la setmana entrant. En aquest sentit, caldrà veure si Míchel convoca algun jugador del planter per a l’estada tenint en compte que la Tercera Federació no s’atura i el filial tindrà partit aquella setmana. El club confia que els jugadors que estaven lesionats abans de l’aturada com Reinier i Couto estiguin a punt per Estepona i que Borja García pugui fer un pas endavant. Kébé i Juanpe en tenen per més temps encara.