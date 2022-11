La Cursa Montilivi portarà sorpreses amb la participació d’esportistes destacats

Fa més d’una setmana que Montilivi no acull cap partit -l’últim va ser dimecres 16 de novembre amb motiu del Mèxic-Suècia i el Girona FC no hi juga des de fa 21 dies quan va guanyar l’Athletic, però l’estadi tornarà a obrir les seves portes aquest diumenge per ser l’epicentre d’una cursa solidària. La 1a edició de la Cursa Montilivi, organitzada per la Fundació Guardiola Sala i que compta amb el suport del club blanc-i-vermell, persegueix l’objectiu de recaptar fons per ajudar l’ONG el Casal dels Infants de Salt en la lluita contra les desigualtats entre les famílies per raó de classe social.

Després de tancar ahir el període d’inscripcions, ja es pot confirmar que hi haurà gairebé un miler de corredors entre les modalitats de 5 i 10 quilòmetres. No obstant això, qui s’animi encara és a temps d’aconseguir-la last minute durant la Fira del Corredor. Des de l’organització no s’ha revelat quins seran els corredors, però sí que es confirma que hi haurà «personalitats molt importants del món de l’esport» entre els quals és possible que hi hagi algun jugador gironí.

Els darrers dies el Girona FC ha estat compartit vídeos en els quals hi apareixen futbolistes com Valery Fernández i Aleix Garcia o l’entrenador Míchel Sánchez per convèncer tothom a participar-hi. Ahir va ser el torn del tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, com a membre de la Fundació Guadiola Sala que està liderada pels quatre germans. «Aquest diumenge hi ha la Cursa Montilivi. Agafeu les vambes i podreu fer 5 o 10 quilòmetres. Els fons recaptats aniran destinats a una gran causa, el Casal dels Infants de Salt. Ens hi trobem!», va dir.

La cursa començarà a partir de les 9.00 hores i disposarà d’un recorregut urbà mixt, que combinarà un primer tram de pista pel Carrilet i un segon tram d’asfalt per la ciutat, passant per les zones més emblemàtiques de Girona. Hi haurà avituallaments i servei mèdics, a part dels premis que rebran els tres primers classificats masculins i femenins de cada modalitat.