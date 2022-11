L’exdavanter del Girona (2020-22), Nahuel Bustos, no continuarà al Sao Paulo, on jugava aquesta temporada cedit pel City Group. L’argentí va anunciar que es desvinculava del conjunt brasiler amb el qual ha marcat un gol en nou partits i no gaudia de gaires minuts. Ara, mirarà de cercar un nou destí on pugui trobar el protagonisme que desitja.