Montilivi, un trampolí cap al Mundial

A diferència del que va passar al 2018, Qatar acull aquestes setmanes un Mundial sense representació del Girona FC. A Rússia, el conjunt gironí hi va aportar tres representants, Stuani (Uruguai), Bounou (Marroc) i Mojica (Colòmbia) després d’una temporada per emmarcar en l’any de l’estrena a Primera Divisió. Enguany, cap dels jugadors de l’equip ha estat citat i només Riquelme i Bueno han estat en la preselecció. Tot i això, els aficionats blanc-i-vermells poden trobar vells coneguts a una gran cita a la qual repeteix Bounou, ara com a porter del Sevilla, i, a més a més, Corea del Sud també compta amb Seung Ho Paik, un mitjapunta que va treure el cap al primer equip (6 partits) procedent del Peralada, llavors filial, el 2018. No s’acaba aquí la nòmina de representants al Mundial amb passat gironí, perquè n’hi ha més. A banda de Bertu Fernánez, exentrenador del Girona juvenil, Palamós o Cassà, entre altres, que és assistent de Félix Sánchez a la selecció amfitriona, Aitor Unzué i Omar Harrak completen el llistat d’ex del Girona a Qatar. Unzué forma part del cos tècnic de Luis Enrique a la selecció espanyola mentre que Harrak és l’entrenador de porters del combinat del Marroc.

Bounou va debutar dimecres contra Croàcia en un Mundial. El porter havia estat suplent a Rússia 2018, on el titular era Munir Mohamedi, llavors al Numància. Consolidat com un els millors porters de la Lliga amb el Sevilla, Bounou compta des de l’agost amb el suport d’Omar Harrak a la selecció. Tots dos ja van coincidir al Girona les dues temporades que el porter va ser a Montilivi. La trajectòria de Harrak al Girona va ser més llarga. De fet, el maresmenc va arribar-hi el 2014 i es va allargar fins al 2020, quan va posar-hi punt final per acceptar una oferta del Getafe. Durant l’etapa al Girona, Harrak va treballar amb Becerra, Palatsí, Parreño, René, Bounou, Iraizoz, Riesgo o Juan Carlos, entre altres, i a part d’entrenar porters va fer també tasques d’analista de vídeo quan va caler. A més a més es va convertir en un integrant molt estimat al vestidor i també entre l’afició. Després del Getafe, Harrak ha passat per l’AEK Larnaca fins que a l’agost va ser reclamant pel Marroc. Mentrestant, dins de l’organigrama tècnic de la selecció espanyola, Aitor Unzué hi té un pes específic important. El navarrès compta amb la total confiança de Luis Enrique i, de fet, va ser protagonista de l’anunci de la convocatòria dels 26 jugadors que són al Mundial en un vídeo on anava amb bicicleta amb l’entrenador. Unzué, fill de l’exentrenador del Girona Juan Carlos, va treballar d’analista a Montilivi la temporada 2018-19 amb Eusebio Sacristán a la banqueta i durant els mesos -fins al novembre- que el seu pare va dirigir l’equip. Al cap de poc de deixar el Girona, Luis Enrique el va incorporar de seguida al seu staff per fer d’analista tàctic. De fet, seva va ser la idea d’endarrerir la posició de Rodri a l’eix central que tan bé va funcionar contra Costa Rica en el debut d’Espanya.