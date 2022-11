Pas enrere del Girona B per continuar remuntant posicions i acostar-se al «play-off». El filial blanc-i-vermell va caure golejat contra el Badalona per 0 a 3 a a casa. Fin ahir, el Municipal de Riudarenes era un fortí que només el Peralada havia pogut conquerir. La resta de rivals havien marxat amb les mans buides de les seves visites al feu del Girona B. En aquesta llista s’hi pot sumar ara el Badalona. L’equip de Santi Álvarez no només va guanyar, sinó que a més va golejar els gironins amb una efectivitat molt alta.

En uns primers compassos de l’enfrontament sense ocasions clares de perill, els escapulats van endreçar la primera ocasió clara de perill que van tenir. Salcedo va superar Iker Piedra al minut vint-i-quatre de partit. Poc abans del descans, Peña va ampliar distàncies per als visitants. Tot i disposar de Roca, Artero o Ureña, el Girona B no trobava la manera de marcar, tot i alguna aproximació. Al descans Vizuete va sacsejar la banqueta amb canvis ofensius per mirar de remuntar. Minsu i Domenech van entrar per Fuentes i Almansa. Tot i això, l’equip no va poder doblegar la defensa del Badalona i va ser Marc Anglès qui va sentenciar el partit el tercer gol.