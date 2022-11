Comença la segona pretemporada

El partit a Cáceres de Copa del Rei del dia 22 de desembre queda lluny. Més encara la represa de la Lliga amb la visita del Rayo a Montilivi, del dia 27. Tot i això, Míchel vol tots els seus jugadors connectats i, sobretot, preparats físicament per competir al màxim nivell i per això ahir a la tarda mateix l’equip va tornar a la feina. El Girona va reprendre els entrenaments amb una sessió a les instal·lacions de la Vinya en què no hi van ser Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme, que s’incorporen avui a la feina, ni Taty Castellanos, que també compta amb uns dies més de permís del club. Aquesta primera sessió va servir per comprovar l’estat dels jugadors que arrossegaven problemes físics. Així, dels futbolistes lesionats fa quinze dies quan l’equip va començar les vacances, només Samu Saiz va treballar ahir amb normalitat amb el grup. Tant Yan Couto, com Reinier Jesús i Yangel Herrera van fer-ho al marge, mentre que Borja García, Juanpe i Kébé encara en tenen per un temps més. El madrileny, això sí, encara la recta final de la seva recuperació.

El Girona treballarà a la Vinya fins dissabte. A partir de diumenge, el centre d’operacions de l’equip seran les instal·lacions Marbella Football Center, a Estepona. Allà l’equip hi treballarà durant sis dies, fins al 10, quan tornarà cap a terres gironines per acabar de posar-se a to abans del partit de Copa contra el Cacereño. En aquest sentit, el club treballa per tancar com més aviat millor un parell d’amistosos que es jugaria a Andalusia. L’Standard de Lieja belga es perfila com un dels rivals durant l’estada. Caldrà veure si són només dos els partits de preparació o si al final se’n tanquen tres i un es juga a Girona. De moment, el conjunt gironí ha parlat amb diversos clubs que també són al Marbella Football Center o en altres instal·lacions a prop, però no ha acabat de lligar els partits.

Caldrà veure com evolucionen Couto, Reinier i Herrera i si triguen gaire a integrar-se a la feina amb la resta dels seus companys. El lateral cedit pel Manchester City arrossega encara les conseqüències de la patacada que va rebre de Toni Kroos en el partit al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid mentre que de Reinier, el club va informar que tenia «molèsties al turmell dret» i que seria baixa pel partit contra l’Athletic Club, el darrer a Montilivi. El mitjapunta cedit pel Madrid tampoc va jugar a Elx ni el partit de Copa a Quintanar del Rei. Precisament al camp de l’Elx es va lesionar Yangel Herrera. El migcampista veneçolà va patir una ruptura muscular al soli segons va informar la Federació Veneçolana de Futbol. La lesió va impedir-li participar en el partit amistós que va jugar la seva selecció va jugar contra Síria a Dubai. Herrera sí que va viatjar amb l’equip i va estar uns dies a la concentració.

Mentrestant, Borja García encara la recta final de la recuperació de la lesió al lligament encreuat posterior de la cama esquerra que es va fer en el partit de tornada del play-off d’ascens al camp de l’Eibar. El madrileny fa cinc mesos que està fora de combat i confia que a finals de desembre pugui estar disponible per a l’entrenador. Per la seva banda, Ibrahima Kébé continua el procés de recuperació de l’operació al menisc a què va ser sotmès al juny i que encara el mantindrà unes quantes setmanes més fora de combat. Finalment, Juanpe Ramírez en té encara per un parell de mesos més de baixa. El central canari va ser intervingut a principis de novembre d’exostosi al taló esquerre que l’ha de mantenir entre tres i quatre mesos KO.

Amb el retorn a l’activitat del Girona, ja només queden els equips que disputen la Supercopa, Barça, Madrid, Betis i València per començar els entrenaments.