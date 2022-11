El Girona va tornar ahir a la feina després de les vacances per l'aturada pel Mundial. Treballarà uns dies a La Vinya, abans de posar rumb cap a Estepona per fer-hi un stage amb motiu de la segona pretemporada. Míchel ha comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per valorar el retorn de l'equip i parlar del mercat de fitxatges d'hivern.

LA TORNADA

"Les vacances han anat molt bé, tothom les necessitava. Els jugadors estan bé. Borja, Yangel i Reinier encara no estan al cent per cent, però fan alguna cosa amb el grup. A poc a poc es recuperaran. Juanpe continua de baixa, igual que Ibra. Samu i Yan han entrenat amb normalitat. L'equip sap que necessitem aquesta pretemporada per millorar en defensa".

LA SEGONA PRETEMPORADA

"Farem com en una pretemporada normal amb tot l'equip. Això és el més important. És un bon moment per treballar en defensa i en atac, tot i que és veritat que hem rebut gols a tots els partits i, per tant, hem de millorar en aquest aspecte".

L'ATURADA

"No es comença de zero perquè la lliga continua. Penso que l'aturada ha sigut bona. Sobretot, per jugadors com Yangel, Borja, Samu, etc., que s'han recuperat i hi seran per a la represa de la lliga. A part que jugadors com Taty necessitaven respirar una mica perquè feia molt de temps que no s'aturava. No sé com començarem, però crec que l'equip millorarà en tots els aspectes de joc".

EL TREBALL

"Hem de tenir una bona dinàmica d'estar junts. Les pretemporades són diferents perquè els jugadors no arriben en el millor moment, però ara és al contrari. Tots els jugadors estan bé i l'equip sap que necessita millorar. És positiva aquesta pretemporada".

KÉBÉ

"Està millor del genoll, però va més lent perquè ha tingut algunes molèsties durant el procés de recuperació. Estem molt contents perquè ha tornat molt millor.

ARNAU I RIQUELME

"Tornen demà als entrenaments. Arnau va acabar els últims partits i el duel amb la selecció amb molèsties al bessó, però crec arribarà bé. Veurem. Normalitat amb Riquelme".

SAMU

"Està bé, sense molèsties. Ha entrenat amb normalitat.

EL MERCAT DE FITXATGES

"Tenim un equipàs. Només demano que Arnau no se'n vagi al Barça. L'equip està molt bé, però Quique ja va dir que és un mercat obert i que les dinàmiques passen en el futbol. Pot ser que entri o surti algun jugador. Jo estic molt content amb la plantilla que tinc ara mateix".

"Pot ser que per la lesió de Juanpe es reforci la línia defensiva, però tenim jugadors per reemplaçar-lo".

"Evidentment, Arnau és un jugador que fa moltes coses bé al camp i és molt jove. És un jugador que altres equips poden tenir en ment, però és nostre. Penso que aquesta temporada continuarà. Tant de bo ho faci molts anys perquè el projecte del Girona és top. Sempre ho he dit. Pot passar perquè el mercat està obert. Espero que tot sigui a favor del Girona: si hi ha arribades que millorin i si hi ha alguna sortida sigui perquè el jugador no està content, no volem jugadors que no estiguin bé".

"És un orgull que alguns jugadors sonin a equips grans. Estem fent bé les coses i tenim jugadors molt joves que han donat un pas endavant. Aleix és un jugador que aquesta temporada està molt bé, però penso que el millor és que es quedi aquí".

EL MUNDIAL

"Cada entrenador té el seu estil. Per mi la millor selecció pel que fa al joc és l'espanyola. França i Brasil són dues grans seleccions, que estaran en la lluita pel títol, però m'agrada molt com juga la selecció espanyola. Luis Enrique sap molt bé què vol.