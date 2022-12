La temporada més atípica que es recorda escriu un altre capítol per al Girona, que continua a l’espera que la pilota deixi de rodar a Qatar, on s’hi juga el Mundial, per competir de nou a la Primera Divisió. Després del parèntesi per desconnectar, l’equip s’hi posava de nou la setmana passada i ara li ha tocat canviar d’escenari. Durant uns dies, s’exercitarà a Estepona Football Center, on Míchel Sánchez treballarà amb un total de 26 futbolistes a les seves ordres. A tots els disponibles del primer equip s’hi uneixen tres jugadors amb fitxa del filial: el porter Toni Fuidias, l’extrem Óscar Ureña i el central Biel Farrés.