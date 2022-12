Pau Víctor: La cessió de més profit

La cara de Pau Víctor parlava per si sola. L’Olot acabava de deixar el Girona B sense l’accés a la fase final del play-off d’ascens a Segona Federació amb un empat a Rubí (1-1) quan el davanter de Sant Cugat va desfer-se en llàgrimes. La història es repetia amb el pitjor final possible per als d’Axel Vizuete i, a més a més, podia significar el seu comiat del club perquè la Tercera Federació se li començava a fer petita per progressar com a futbolista. Se li va passar una mica quan va celebrar amb el primer equip l’ascens a Tenerife, però la Primera Divisió no deixava de ser un obstacle més per quedar-se. Finalment, amb la direcció esportiva van arribar a la conclusió que el millor per al seu futur era marxar cedit i es va arribar a un acord amb el Sabadell per jugar-hi aquesta temporada juntament amb Àlex Sala. A Primera Federació amb els arlequinats no li podien anar millor les coses a Pau Víctor, que s’ha fet un nom a l’equip convertint-se en el màxim realitzador amb 4 gols en 13 partits.

La cessió de Pau Víctor està sent la més profitosa del Girona, tot i que la resta de companys tampoc poden queixar-se amb els seus actuals equips. Sala, que a l’estiu va renovar fins al 2025, també s’ha guanyat un lloc en l’onze titular i ja ha disputat 11 partits en un Sabadell que és onzè amb 18 punts, dos respecte al descens. També van fer les maletes plegats Ilyas Chaira i Gabri Martínez per anar al San Fernando de la Primera Federació. El davanter ripollès ha marcat 3 gols en 9 partits, mentre que l’extrem barceloní n’ha fet 2 en 13 duels. El conjunt andalús és tretzè amb 16 punts, un per sobre el descens. D’altra banda, es va apostar que Arnau Ortiz provés sort amb el Múrcia a Primera Federació després de jugar el curs passat al Peña Deportiva de Segona Federació. L’extrem figuerenc ha marcat 2 gols en 9 partits amb els murcians, que ocupen el cinquè lloc a la classificació amb 22 punts i lluiten per mantenir-se a la zona de play-off. Molt més lluny se’n va anar Èric Monjonell. El central barceloní va fer més de 1.300 quilòmetres per convertir-se en jugador del Lommel SK de la Segona Divisió belga, on ha coincidit amb Àlex Granell. Monjonell, que a l’estiu també va renovar fins al 2025, ha disputat un total d’11 partits i, fins i tot, ha marcat un gol. El Lommel SK, que pertany al City Football Group, és sisè amb 16 punts. La continuïtat del Girona B a la Tercera Federació limita força als jugadors de la base que necessiten tenir minuts en el futbol professional per tenir la possibilitat de consolidar-se al primer equip a la llarga. En aquest sentit, podria donar-se el cas que en el pròxim mercat d’hivern es busqui una sortida a jugadors joves com Óscar Ureña, pel qual a l’estiu es va descartar cap mena de cessió, amb la intenció que explotin el seu talent.