Després de més d’una setmana de treball, el Girona comprovarà demà quin és el seu estat de forma quan faltaran tres setmanes exactes per reprendre la lliga contra el Rayo Vallecano a Montilivi. Sense oblidar, això sí, la segona eliminatòria de la Copa del Rei davant el Cacereño el dijous 22 de desembre. Els de Míchel Sánchez estan concentrats a Estepona des de diumenge passat per posar el màxim focus en la preparació de l’equip que va aturar la competició pel Mundial de Qatar en el millor moment de la temporada. En aquest sentit, demà al matí hi haurà el primer test amb un amistós contra l’Standard de Lieja (11.00 hores / Esport3), setè classificat del campionat belga. El tècnic compta amb tota la plantilla, excepte els lesionats Juanpe Ramírez i Ibrahima Kébé que s’han quedat a Girona, i els jugadors amb fitxa del filial Toni Fuidias, Óscar Ureña, Biel Farrés i Joel Roca. A punt de completar el seu procés de recuperació, pot ser un bon moment perquè Samu Saiz, YAn Couto, Borja García, Yangel Herrera i Reinier Jesus agafin rodatge.

Després jugaran amb el Niça francès, també a terres andaluses, i l’Osasuna a la Vinya. La prova més exigent, però, serà davant el Manchester City el pròxim dissabte 17 de desembre a l’Academy Stadium (14.00 hores) i servirà per tancar la segona pretemporada. El club ha anunciat aquest migdia que dos socis afortunats podran acompanyar l'equip a Manchester. Per tenir la possibilitat d'anar-hi, cal omplir un formulari i participar en el sorteig que hi ha al web del Girona. Els guanyadors viatjaran en el mateix avió que l’equip, amb sortida des de l'aeroport de Girona el divendres 16 i tornada, també a Girona, després del partit, i tindran inclosos l’allotjament, dues entrades VIP i un tour per l’Etihad Stadium.