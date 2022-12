El Girona puja un esglaó més amunt per afinar la preparació

Falten 13 dies exactes perquè el Girona torni a competir. Serà el dijous 22 d’aquest mateix mes, en el partit contra el Cacereño corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei. Per presentar-s’hi amb les piles carregades, tenint en compte que la Lliga fa un mes que està aturada per la disputa del Mundial, l’equip afina al màxim la seva preparació i aquest matí (11 hores) juga el segon amistós en només tres dies de diferència. Després d’imposar-se dijous a l’Standard de Lieja belga, toca pujar un esglaó. Míchel Sánchez i companyia es posen a prova contra l’OGC Niça, l’actual novè classificat de la lliga francesa, col·locat a una desena de punts de les posicions europees, però sense patir perquè les places de descens les té a certa distància. Un clàssic del futbol gal, amb 23 temporades a l’elit, les últimes d’elles lluitant per colar-se en els llocs capdavanters de la classificació. Un test per comprovar com se’n surten els gironins, que van superar el primer examen per la mínima (1-0) amb un gol de Samu Saiz. I oportunitat també perquè Reinier Jesús tingui motius per recordar, ni que sigui per una estona, el seu passat més recent en la seva encara curta carrera com a professional.

Reinier es va quedar sense jugar el dijous perquè està lesionat. Tampoc competirà avui. Arrossega una lesió al turmell i continua fent treball específic per enfortir la zona adolorida. L’objectiu és estar disponible pel duel de Copa amb el Cacereño. Ha viatjat a Estepona per entrenar-se sota l’atenta mirada dels preparadors físics i del propi Míchel, que vol tenir-lo al cent per cent el més a viat possible. Avui, si salta a la gespa de l’Estepona Football Center serà per córrer una estona i exercitar-s’hi. Moment perquè es retrobi amb Lucien Favre, l’ara tècnic del Niça, i qui coneix prou bé. El suís va ser el seu entrenador al Dortmund uns mesos, des de l’estiu del 2020 fins al desembre d’aquell mateix any, quan se’l va destituir. Reinier, com passa ara a Girona, estava cedit pel Reial Madrid al conjunt alemany. Era la seva primera etapa i no va tenir massa sort, en general, ni tampoc amb el propi Favre, qui no hi confiava massa. El va fer jugar cinc partits de Bundesliga i para de comptar. Tampoc és que ara sigui titular indiscutible, però de moment, col·lecciona més minuts (311) en pocs mesos que no pas cap de les dues temporades senceres que va passar-se vestint de groc i negre. Potser avui la fan petar una estona, recorden el passat. Però Reinier no li podrà demostrar a la gespa de què és capaç. Està descartat. Tampoc jugaran Yangel Herrera, Borja García, Juanpe Ramírez ni Ibrahima Kébé.