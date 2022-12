El Girona continua progressant adequadament amb la mirada posada en la represa de la competició. Els de Míchel han remuntat aquest matí contra l'OGC Niça (2-1) en el segon i últim test de l'stage a Estepona. En un partit poc convencional, perquè ha constat de quatre parts de 30 minuts cadascuna amb un total de dues hores de joc per donar més càrrega de minuts a la gran majoria de jugadors, el conjunt blanc-i-vermell ha dominat al novè classificat de la Ligue 1 encara que els gols no arribessin fins al darrer període. Els francesos s'han avançat mitjançant Brahimi al minut 10. El davanter ha sorprès Fuidias amb un xut llunyà difícil per al porter amb fitxa del filial perquè la pilota li ha botat just al davant i ha entrat al fons de la xarxa. Taty Castellanos ha fet una bona definició per empatar, però el seu gol ha estat invalidat per un discutible fora de joc. L'argentí també ha estat molt a prop de superar Boulhendi al segon període amb un llançament de falta que ha sortit fregant el pal.

Els gironins han anat millorant a mesura que passaven els minuts, dotant equilibri el mig del camp i aconseguint fluïdesa en atac. Boulhendi ha aparegut per frustrar Stuani i aturar la seva rematada després de rebre una assistència de Manju Vallejo. Tampoc ha pogut Ureña en una acció de murri. Sí Joel Roca, desencallant per fi el marcador. L'extrem de Camprodon s'ha desfet de la defensa del Niça per empatar l'amistós. S'hi ha afegit Javi Hernández per obtenir la remuntada i posar el colofó als grans minuts que ha tingut avui a Marbella. Per la seva part, Gazzaniga ha blocat la rematada de cap de Sorensen per tornar cap a casa amb les millors sensacions possibles. Mentre que un xut de Traoré s'ha estavellat a la creueta. A les baixes de Reinier, Borja García i Yangel Herrera s'hi han sumat Valery i Riquelme per molèsties en la victòria davant l'Standard de Lieja (1-0). Ha sortit de titular, tot i que David López només ha pogut disputar la primera mitja hora de joc per problemes físics. FITXA TÈCNICA Girona: Fuidias, Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel, Terrats, Joel Roca, Iván Martín, Samu Saiz, Toni Villa i Taty Castellanos. També han jugat Javi Hernández, Biel Farrés, Manu Vallejo, Yan Couto, Bernardo, Oriol Romeu, Aleix García, Ureña, Stuani i Gazzaniga. Niça: Boulhendi, Atal, Todibo, Dante, Viti, Boudaoui, Thuram, Beka Beka, Brahimi, Pepe i Delort. També han jugat Lotomba, Rosario, Nahounou, Sorensen, Bard, Bouanani, Belahyane, Bryan, Barkley, Laborde, Ilie i Traoré. Gols: 0-1, min. 10: Brahimi; 1-1, m. 99: Joel Roca; 2-1, m. 105: Javi Hernández. Àrbitre: Aranda Delgado.