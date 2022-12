El Girona B està vivint una temporada convulsa, amb victòries de molt de mèrit, com per exemple en l’última jornada al camp del Sant Andreu, i amb desfetes sorprenents. L’equip d’Axel Vizuete torna a tenir un examen de nivell a casa davant l’Hospitalet de l’exjugador llançanenc Hèctor Simón.

El duel a Riudarenes enfronta dos equips amb aspiracions de sumar-se al grup capdavanter de 3a Federació. De fet, blanc-i-vermells i riberencs tenen els mateixos punts a la classificació (17), però estan una mica per sota dels objectius marcats a l’inici de temporada.

Axel Vizuete haurà de tornar a fer malabarismes i encaixar diferents peces per completar l’onze. El Girona B podrà disposar dels jugadors que han estat amb el primer equip a Estepona de pretemporada, però tindran una limitació evident de minuts. Per tant, Ureña, Roca i Biel Farrés haurien de tenir poca presència durant el partit. A aquesta situació, cal sumar-hi les lesions (Yeray) i molèsties d’altres companys de plantilla. Aquest fet ha obligat a Vizuete a menester els juvenils Antal i Selvi. No es podria descartar, fins i tot, que poguessin sortir d’inici.

El contrast de la joventut i inexperiència gironina és a la plantilla de l’Hospi. Alcover, Chrsitian Gómez o Marc Pedraza són alguns dels noms més coneguts dels de la Feixa Llarga. Tot i això, Hèctor Simón no es refia gens d’un Girona B que creu que acabarà més amunt: «En els dos últims anys el Girona B s’ha quedat a les portes de l’ascens, i crec que a final de temporada estarà a dalt».