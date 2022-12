El Girona B ha guanyat aquest migdia l’Hospitalet del llançanenc Hèctor Simón a Riudarenes (4-1). Un golarro de Dawda, amb un llançament de falta impossible per al porter Aliaga, a la primera part (min. 28) ha posat el partit de cara al filial blanc-i-vermell, que era qui dominava i portava la iniciativa però sense generar ocasions de perill clares. Karim ha encarrilat la victòria a la segona després de resoldre una bona jugada personal (min. 56); mentre que el davanter banyolí ha sentenciat amb el doblet en rebre una assistència de Minsu (min. 62). Ja en el tram final Parra ha aprofitat la tranquil·litat gironina per agafar tothom per sorpresa, inclòs Iker Piedra, amb una diana des de gairebé el mig del camp. A partir d'aquí l'Hospi s'ho ha cregut més i ha insistit davant la porteria d'Iker, obligant el porter a intervenir. Encara que si tenia alguna opció, Richmon les ha esvaït totes marcant el quart gol. Fins i tot Karim ha tingut la maneta, però el seu xut s'ha estavellat al pal.

Amb el segon triomf consecutiu, els d’Axel Vizuete superen el moment de dubtes i somien en atrapar el play-off.