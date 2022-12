Si algú tenia dubtes amb el filial, han quedat esvaïts amb dues jornades. La victòria al camp del Sant Andreu (3-4) va significar un punt d’inflexió en l’equip d’Axel Vizuete, que, alliberat i amb confiança, va superar ahir el difícil repte que se li plantejava contra l’Hospitalet del llançanenc Hèctor Simón (4-1). Primer per l’entitat del rival i després per la quantitat de baixes que arrossegaven els blanc-i-vermells, havent de sortir amb quatre jugadors del juvenil (Minsu, Aznar, Antal i Selvi) d’inici. El Girona B va aconseguir una victòria de mèrit per somiar amb el «play-off», que en l’actualitat marca el Peralada amb cinc punts més (25). No només això, sinó que un doblet de Dawda i les dianes de Karim i Richmon van permetre entrar en el top5 dels equips més golejadors de 3a Federació deixant enrere els problemes que havien tingut al principi de la temporada per materialitzar les seves ocasions.

Un golarro de Dawda, amb un llançament de falta impossible per Aliaga, a la primera part va posar el partit de cara per al Girona B, que era qui dominava i portava la iniciativa sense aconseguir generar veritable perill a l’àrea rival. El partit es posaria emocionant a la represa, quan l’Hospitalet va pressionar de valent per buscar l’empat mentre el filial s’anava agradant cada cop més. Karim va encarrilar el triomf resolent una bona jugada personal davant el porter de l’Hospi; mentre que el davanter banyolí va sentenciar amb el doblet en rebre una assistència de Minsu. Ja en el tram final, Parra aprofitaria la tranquil·litat gironina per sorprendre tothom, inclòs Iker Piedra, amb un gol des de gairebé el mig del camp. Però Richmon encara hi tenia alguna cosa a dir. Amb el 4-1, el marcador estaria dat i beneït. I això que Karim va tenir la maneta amb un xut al pal.