La nova generació que inspira al futur

El Girona és un club on els jugadors de la base poden créixer i complir els seus somnis al primer equip. Fa temps que a Montilivi treballen amb la idea de potenciar el talent de l’Acadèmia com a eix vertebrador del projecte per aconseguir els èxits. Així ho tenen inculcat tots els entrenadors del futbol formatiu i també Míchel Sánchez. El tècnic de Vallecas és un dels principals a qui li agrada apostar per la joventut. Hi ha confiat des del primer dia i, per això, en una temporada atípica per l’aturada del Mundial de Qatar 2022 ha decidit donar l’oportunitat als jugadors del filial Joel Roca, Óscar Ureña i Biel Farrés. Tots tres (Ricard Artero està lesionat) van acompanyar l’equip en l’stage a Estepona, posant al màxim responsable de la banqueta en un compromís perquè van mostrar una molt bona imatge per tal d’intentar guanyar-se un lloc. En el cas de l’extrem de Camprodon, fins i tot va estrenar-se com a golejador en el triomf de l’amistós contra el Niça (2-1).

Roca, Ureña, Farrés i companyia són la nova generació de futbolistes que inspira al futur de l’Acadèmia. Amb dedicació, esforç, treball i, sobretot, il·lusió, s’han convertit en el mirall per als més joves. Igual que no fa pas gaire ells es reflectien en Arnau Martínez, Ramon Terrats, Ibrahima Kébé, Valery Fernández, Santi Bueno i tants altres. D’altra banda, la seva participació amb el primer equip a terres andaluses va deixar un buit important al Girona B perquè tot i tornar dissabte a casa al final es va decidir que no tinguessin més càrrega de minuts i, mermat per les baixes, el filial va haver de recórrer al juvenil A per tal de completar la convocatòria contra l’Hospitalet (4-1). No només això, sinó que Axel Vizuete va confiar en Marc Aznar, Kim Minsu, Antal Yaakobishvili i Selvi Clua fent-los sortir de titulars -com a màxim hi pot haver quatre jugadors amb fitxa del juvenil a l’alineació. A més a més, Moustapha Bah, que havia d’entrenar amb l’equip de Sergi Mora per començar a preparar el pròxim partit davant el Sabadell, va ser cridat a última hora per anar a Riudarenes.

«La formació de joves talents és el principal objectiu. El nostre treball consisteix en aconseguir que els jugadors estiguin preparats per ajudar al primer equip, com han anat fent en les darreres temporades. Aquesta ha de ser la seva il·lusió», va admetre Vizuete.

Seguint aquesta línia, i per posar uns quants exemples, qui sap si d’aquí un temps, Aznar, que està convocat amb la selecció espanyola sub-17 a Alfaz del Pi juntament amb Enric Garcia fins dijous; Minsu; Antal i Selvi, que ahir van debutar amb el Girona B, poden arribar al primer equip. De moment, Roca, Ureña i Farrés els marquen el camí com en el seu moment van fer-ho els que ara tenen fitxa professional. L’extrem figuerenc i el central de Vic són habituals des de la temporada passada, mentre que el de Camprodon, de només 17 anys, ha aparegut en aquesta. Roca va debutar amb els gironins a Primera Divisió contra el Celta i també va tenir l’oportunitat al camp del Betis, però espera, com els seus companys, que en siguin més. El Girona continua entrenant per estar en les millors condicions de cara al retorn de la competició amb la segona ronda de Copa del Rei davant el Cacereño i la visita del Rayo Vallecano en lliga. I comptarà amb l’ajuda dels tres jugadors del filial.