Empat per seguir la bona línia de joc (1-1)

Segurament, aquesta serà una de les pretemporades més aprofitades. Si no la que més. Va arribar amb el curs en dansa, per la qual cosa la majoria de jugadors estaven en plenes facultats de rendiment tot i les vacances, i amb la plantilla tancada, un factor d’agrair per a Míchel Sánchez malgrat que es trobi a les portes de l’obertura del mercat de fitxatges d’hivern. El Girona continua transmetent les bones sensacions d’abans del parèntesi de la lliga i després de guanyar els dos primers amistosos que va disputar durant l’stage a Estepona, avui ha empatat contra l’Osasuna (1-1) en un nou duel de preparació que ha tignut lloc a Montilivi a porta tancada -una vintena d’aficionats han donat suport a l’equip veient el partit des de fora l’estadi.

La millora del conjunt blanc-i-vermell és evident, mostrant-se compacte i ben treballat tant en atac com en defensa, però encara falta donar un últim pas en els metres finals. Els gironins han perdonat en totes les ocasions que han tingut, cosa que no ha fet l’Osasuna en gairebé l’única rematada clara a porteria. Poca cosa ha pogut fer Gazzaniga per impedir el gol de Torró (min. 65), que l'ha sorprès des de dins l’àrea. Amb el marcador en contra, han tingut capacitat de reacció i Aleix Garcia ha marcat l’empat (min. 72) després de rebre una assistència de Samu Saiz. L’única nota negativa ha sigut la lesió de Javi Hernández, que ha hagut de ser substituït per Bernardo quan tot just havien passat els primers vint minuts de joc.

Continuen les proves i tothom ha de tenir minuts, però l’onze titular cada cop es va perfilant més al què vol Míchel amb un 4-1-4-1. Aquest matí han sortit d’inici Gazzaniga; Yan Couto, Santi Bueno, Javi Hernández, Miguel; Oriol Romeu; Terrats, Iván Martín, Joel Roca, Manu Vallejo; i Stuani. Encara que, aprofitant que es tractava d’un amistós, l’entrenador ha anat fent canvis durant el transcurs del matx per repartir els minuts. Després de jugar al lateral, Arnau fins i tot se situaria de central per tenir garanties en cas que hi hagi mancances en aquesta posició.

Ha començat bé el Girona, en una primera part de màxima igualtat. Joel Roca ha gaudit de la millor oportunitat amb un xut que ha obligat Sergio Herrera a intervenir per enviar la pilota al damunt del travesser traient una gran mà. L’extrem de Camprodon ha tret de polleguera Juan Cruz amb el seu desequilibri, així com també ho faria Ureña a la represa. Els joves han sigut dels més destacats, estant en plena sintonia amb l’equip.

El Girona era qui més ho intentava, però no comptava amb la sort a favor. Toni Villa ha topat amb el porter de l’Osasuna en un u contra u i la rematada de Taty Castellanos ha sortit massa alta. Els d’Arrasate, en canvi, sí que l'han tingut. Després que Kike García topés amb el pal en gairebé la primera ocasió clara dels navarresos, Torró ha enviat la pilota al fons de la xarxa per avançar al seu equip en el marcador. L’actitud dels de Míchel s'ha fet evident quan, enlloc d’arronsar-se, han anat decidits a buscar l’empat. L'ha aconseguit de seguida Aleix Garcia a assistència de Samu Saiz. Mentre que Taty ha pogut tenir el 2-1, però Sergio Herrera l'ha frustrat. Dissabte hi haurà el darrer test davant el totpoderós Manchester City.