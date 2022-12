Després de finalitzar l’stage a Estepona amb les millors sensacions possibles, el Girona continua preparant-se per a la represa de la competició la setmana vinent. En aquest sentit, els de Míchel han disputat aquest matí un altre amistós contra l’Osasuna a Montilivi que ha acabat en empat (1-1). Davant un rival de la mateixa lliga, als gironins els ha costat més desfer la igualtat per imposar la seva llei. El conjunt blanc-i-vermell tenia el domini de la pilota, però no aconseguia materialitzar les seves ocasions en topar amb un rival ordenat i decidit a sortir al contracop. Joel Roca ha tingut la més clara de la primera part amb un xut que ha obligat Sergio Herrera a intervenir traient una gran mà per desviar-lo a córner. També ho han provat Bernardo amb un cacau directe a les mans del porter o Oriol Romeu des de la frontal.

A la represa, el Girona ha continuat insistint. Toni Villa i Taty Castellanos ho han tingut tot de cara per veure porteria, però han perdonat. Cosa que no faria l’Osasuna. Els navarresos, que amb prou feines havien generat perill, han vist com Kike García topava amb el pal. Dos minuts més tard, Torró ha aconseguit sorprendre Gazzaniga amb el primer gol del partit (min. 65). Poc els ha durat l’avantatge en el marcador als d’Arrasate perquè Aleix Garcia ha marcat l’empat en rebre una assistència de Samu Saiz (min. 72). Ja en el tram final Sergio Herrera ha frustrat el 2-1 de Taty. La nota negativa del partit ha estat la lesió de Javi Hernández, substituït al minut 20 pel central colombià. D’altra banda, Reinier ha tornat a la convocatòria tot i que no ha jugat; i Borja García i Yangel Herrera han sigut baixa perquè continuen recuperant-se. FITXA TÈCNICA  Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Santi Bueno, Javi Hernández, Miguel, Romeu, Terrats, Iván Martín, Joel Roca, Manu Vallejo i Stuani. També han jugat Bernardo, Arnau, Taty Castellanos, Toni Villa, Ureña, Samu Saiz, Aleix Garcia

Osasuna: Sergio Herrera, Juan Cruz, Torró, Moncayola, Ruben García, Rubén Peña, Moi Gómez, Kike García, Kike Saverio, Aridane i Herrnado. També han jugat Kike Barja, Nacho Vidal, Roberto Torres.

Gols: 0-1, min. 65: Torró; 1-1, min. 72: Aleix Garcia.

Àrbitre: Gonzalo Romero. Ha amonestat Oriol Romeu, Terrats (Girona).

Estadi: Montilivi, a porta tancada.