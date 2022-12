Míchel: «L’equip ha fet un pas endavant»

Les sensacions que transmet el Girona aquesta pretemporada són positives i així també ho valora Míchel. Després d’empatar contra l’Osasuna (1-1), el tècnic ha comentat que «m’ha agradat tot: hi ha hagut intensitat en la pressió, hem generat moltes situacions amb la pilota... Estic content amb la dinàmica de l’equip i el treball dels jugadors. La molèstia de Javi és l’únic però del partit»

En referència al contratemps que ha patit l’eix de la defensa per la lesió de Juanpe, les molèsties de David López i ara també de Javi Hernández, ha dit que «hem provat Arnau perquè també és un jugador que pot actuar de central». «Tenim jugadors suficients. Podem pensar que a dia d’avui només tenim a Berni i Santi, però no és així. Sempre hem dit que estem oberts al mercat, s’ha de veure quines possibilitats hi ha, tot i que no em preocupa això, sinó que els jugadors es recuperin el més aviat possible. Ara mateix compto amb tota la plantilla», ha afegit.

També ha parlat de la represa de la lliga: «No sabem com estem. La realitat és que estic encantat amb els entrenaments que hem fet des que hem tornat de l’aturada i també amb la manera com hem competit als amistosos. L’equip ha fet un pas endavant a l’hora d’ajuntar-nos més en la pressió i ser agressius. A partir d’aquí, espero arribar en les millors condicions. Tots partim de la incertesa sobre com estarà la resta».

I dels joves Roca i Ureña: «Són dos bons jugadors. Tinc bona relació amb Juan Cruz i m’ha dit que li he posat dos ossos. La seva principal virtut és l’u contra u, la velocitat, el desvergonyiment i la verticalitat en zona dos-tres. Han de millorar, però estem molt satisfets. També amb Biel i Artero. Són jugadors potencials per al primer equip. Tenim bons jugadors a la base i hem de continuar fent-los servir».