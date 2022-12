«Debutar a Primera amb el Girona és el meu somni, però no era el moment»

L’alta competència que hi ha al primer equip del Girona, va desencadenar la cessió del central vallesà del filial, de 21 anys, a Bèlgica, en un club formatiu del City Football Group que milita a Segona Divisió.

Com va per Bèlgica?

Molt bé, estic molt content. La veritat és que no m’esperava estar-hi tan a gust perquè per mi, que sempre havia estat a Catalunya, suposava un canvi important. Quan em van dir que hi havia la possibilitat de sortir a fora, al principi vaig tenir una mica de por, però m’han acollit molt bé.

Com es va desencadenar la cessió? Perquè era evident que amb el no-ascens del filial, la 3a Federació se li quedava petita.

Vaig fer la pretemporada amb el primer equip i crec, sincerament, que vaig tenir bones actuacions. Hi va haver dubtes sobre si em quedava o no aquesta temporada, però al final es va decidir que la millor opció per mi era una cessió perquè potser no hagués comptat amb gaires minuts a Primera Divisió. Vaig estar una mica nerviós fins que no es va concretar la cessió al Lommel en els últims dies de mercat. Entre tots -la direcció esportiva del Girona i els meus agents- vam considerar que era el lloc ideal per continuar creixent. Crec que hem encertat tots.

Tenia alguna referència del Lommel SK abans d’anar-hi?

Sabia que el City Football Group tenia diversos clubs, però no coneixia el Lommel. Quan em van dir que hi havia l’oferta des de Bèlgica, em vaig posar a investigar una mica. Només veient que hi havia el City pel mig, ja tenir clar que havien de fer les coses bé. M’ha sorprès positivament. A part que és un club amb història perquè fa molts anys va estar a la Primera Divisió belga i ara, encara que la majoria de jugadors de la plantilla siguem joves en formació, l’objectiu que tenim és pujar.

Va fer la pretemporada amb el primer equip, però amb Santi Bueno, Juanpe, Bernardo i les arribades de David López i Javi Hernández hi devia haver molta competència.

Tots són grans jugadors. Alguns els tinc com a referents perquè quan estava al filial m’hi fixava i desitjava jugar com ells algun dia. La majoria tenien experiència a Primera Divisió i sabia que si em quedava, em costaria perquè hi havia molta competència. Soc una persona que confio molt en mi i penso que puc arribar a tenir el nivell per competir a Primera Divisió. Aquest curs m’estic esforçant per tornar el millor possible a Girona.

«Eegurament hagués tingut rendiment immediat, però també podia ser es quedés amb dos partits puntuals a Primera Divisió»

Amb la situació de baixes que hi ha en l’actualitat a l’eix de la defensa, pensa gaire en què hauria passat si s’hagués quedat?

He vist que n’hi ha unes quantes. Mentiria si digués que no volia estar al primer equip per debutar a Primera Divisió amb la samarreta del Girona, és un somni que tinc des de ben petit, però també penso que no era el moment. Quique Cárcel i Albert Síria van insistir en mirar a mig termini: segurament hagués tingut rendiment immediat perquè Míchel confiava en mi, però també podia ser que tot es quedés amb dos partits puntuals a Primera Divisió i prou. En canvi, d’aquesta manera puc créixer i millorar per quan torni ser un jugador més madur i amb lloc al primer equip. Sempre estic atent a què li passa al Girona, miro tots els partits des de Bèlgica i em fixo tant en la classificació com en els rivals, encara que ara mateix estic cent per cent focalitzat en el Lommel.

Abans de marxar cedit va renovar fins al 2025. El seu futur ha de passar pel Girona, sí o sí.

El club ha tingut cura de mi des del primer dia, hi estic molt a gust. No em puc queixar de res. El meu somni és arribar al primer equip i consolidar-m’hi a les ordres de Míchel.

Què li sembla el Lommel SK? El City Football Group va comprar-lo l’any 2020 per convertir-lo en un equip formatiu.

Som un equip molt jove amb jugadors molt interessants d’arreu dels clubs que són propietat del City Football Group. El Lommel faria com de pont per arribar a l’elit, però això no treu que l’objectiu també sigui fer-lo gran perquè algun dia torni a la Primera Divisió belga. A part d’ensenyar-nos futbol, es preocupen de formar-nos a fora: fem classes d’anglès, ens donen suport als que vivim sols, etc. Crec que és una experiència que em farà madurar molt tant a dins com a fora del camp perquè estic agafant molt bons hàbits.

Físicament ha fet un canvi important. El collen gaire amb la dieta?

Quan vaig arribar, em vaig adonar que en aquesta lliga era molt important el físic. Tots els equips estan molt ben dotats. El treball que fem ho té molt en compte perquè, per exemple, en el dia a dia dinem tots junts i quan acabem anem al gimnàs. Mai ho havia fet i em va sorprendre, la veritat.

L’entrenador, Steve Bould, l’ha fet jugar de lateral i també l’està provant a cama canviada. En quina posició se sent més còmode?

De central perquè és on he jugat sempre i crec que puc tenir més projecció professionalment, però el míster ja em va dir el primer dia que era un jugador molt polivalent i que segur que m’adaptaria en qualsevol posició de la defensa. M’ha fet jugar de central, lateral dret i lateral esquerre a cama canviada. Mai havia jugat de lateral, però Steve m’ha transmès que soc un jugador molt important per ell i que puc ajudar l’equip com sigui. Em tindrà pel que faci falta.

L’equip encadena quatre victòries consecutives. Quin objectiu es marquen durant aquesta temporada?

Som uns jugadors molt ambiciosos i al vestuari hem parlat que el nostre objectiu és intentar pujar de categoria. Mentre que l’objectiu del club penso que és la formació de jugadors perquè arribin a l’elit i que això ha de portar cap als resultats per aconseguir l’ascens.

Creu que pot haver obert la via perquè des de Girona hi hagi més cessions cap al Lommel SK?

El dia que torni a Girona i em preguntin què tal els diré que recomano el Lommel cent per cent. És un club que té un tracte personal molt bo amb els jugadors, hi ha molts treballadors pendents de tu i que se centra en formar-te com a jugador i com a persona. És el lloc adequat on créixer. He quedat sorprès. Sé que encara em queden coses per canviar, perquè soc jove, però els meus hàbits i la meva maduresa han canviat molt venint a Bèlgica.

«Granell m’ensenya moltes coses i em pot ajudar per la seva experiència com a jugador del Girona»

A l’equip coincideix amb Àlex Granell. No van arribar a coincidir al primer equip, però li dona gaires consells?

Sabia qui era, l’Àlex ha sigut una persona molt important al Girona. No vam coincidir, però tot i així va ser el primer que em va venir a parlar quan vaig arribar a Bèlgica. Ja va presentar-se abans que aterrés i tot per dir-me que hi era pel que fes falta. Tenim una relació molt bona, m’ensenya moltes coses i em pot ajudar molt per la seva experiència que ha tingut com a jugador del Girona. És un gran suport al Lommel.

Manté el contacte amb el Girona?

Sí. De tant en tant tinc reunions amb enQuique i l’Albert per saber com estic, tot i que des del Lommel els hi passen informes de tot amb talls de vídeo i entrenaments per tenir un control. I també parlo amb jugadors del filial o del primer equip com Arnau, Ramon o Valery.

Segurament Óscar Ureña marxarà al Saragossa. Creu que no aconseguir l’ascens amb el filial la temporada passada els va perjudicar per créixer, en aquest sentit?

Si l’Óscar acaba marxant crec que farà bé de buscar minuts a fora, endavant. Penso que el filial està en una categoria que no li pertoca perquè hi ha molt nivell i tenint-lo a Tercera RFEF és difícil que hi puguin continuar els jugadors. El salt de Tercera a Primera és molt difícil. Per això, la millor opció per a molts dels jugadors que volem arribar al primer equip és sortir i jugar en divisions més altes.