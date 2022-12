Desconeixem fins a on hauria arribat el Girona FC amb Josep Delgado sense els seus problemes judicials a Polònia, que van afectar la seva vida personal i patrimonial, però sí que coneixem el seu llegat esportiu i social. En l’esportiu, va deixar el Girona entre els grans de Segona A després de disputar dos play-off d’ascens i acaronar un ascens directe a Primera (el fatídic partit contra el Lugo), en la temporada de major puntuació de la història del club a Segona A. I social perquè va treballar per aconseguir una major identificació de l’equip amb els aficionats.

Malgrat que el Girona havia estat més de mig segle sense jugar a Segona A, va costar que el públic acudís a Montilivi. Només 5.700 espectadors van presenciar l’1-0 al líder Saragossa la temporada de l’estrena a la categoria. I a la 2009-10, el Girona va superar a la Reial Societat d’Antoine Griezmann (1-0) amb 5.187 espectadors. El dia que es jugava la permanència a Segona contra el Múrcia, el partit del penal de Kiko Ratón, 5.972 aficionats a les graderies, i amb entrades regalades. No eren aforaments per tirar coets.

Josep Delgado, quan va adquirir la majoria accionarial del Girona, es va proposar omplir Montilivi. Tanta era la seva obsessió que un partit contra el Granada se li’n va anar de les mans: hi havia més entrades que seients disponibles. No va ser fins a la temporada 2012-13, la d’en Rubi a la banqueta, que la gent va començar a respondre de debò, i avançada la lliga. I quan va arribar el moment de jugar el play-off d’ascens, Josep Delgado que sabia de la importància d’implicar els aficionats en un esport de sentiments com el futbol, va organitzar dos trens d’Alta Velocitat a preus quasi regalats per als desplaçaments a Alcorcón (10 euros el bitllet) i Almeria (30 euros, tren i entrada). L’any passat, el club ni tan sols va ser capaç d’organitzar un vol xàrter pel decisiu partit de Tenerife.

He recordat tot això pensant en el partit del dijous dia 29 a les cinc de la tarda contra el Rayo Vallecano. Acceptem que el club no pot fer res davant la dictadura horària dels drets televisius. Ara bé, donat que és un dia entre setmana, que no tothom és estudiant, funcionari o pensionista, que no tots els socis podran acudir a Montilivi perquè és un dia laborable i que és un partit especial després de l’aturada de quasi dos mesos sense lliga pel Mundial, el Girona FC sí que podria fer alguna cosa per omplir Montilivi. És un partit també amb ganes de revenja -esportiva- després del play-off d’ascens perdut fa dos anys i de la influència arbitral en l’eliminatòria de Copa de l’any passat. Ja sé que els propietaris del club no han tingut mai cap detall amb els socis i aficionats del Girona FC, i que consideren que tothom ha de passar per caixa, però per un dia, només per un dia, podrien haver fixat uns preus més econòmics per les entrades (van de 30 a 65 euros), o haver fet una bonificació molt més substancial que l’escarransit 10% habitual als socis que adquireixin una localitat o haver muntat alguna campanya en col·legis o clubs esportius per dur mainada a Montilivi i omplir les graderies. Seria un detall de Nadal, amb l’equip com a principal beneficiat.