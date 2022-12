Míchel dona el vistiplau a la sortida d'Ureña del Girona

La cessió d'Óscar Ureña és l'operació més avançada que té el Reial Saragossa a hores d'ara i falta de dues setmanes perquè s'obri el mercat d'hivern. Ara mateix, tal com informa El Periódico de Aragón, del mateix grup editorial de Diari de Girona, és una opció factible. L'extrem del Girona sortirà segur al gener, ja que Míchel Sánchez ha donat el vistiplau a una cessió que no va autoritzar a l'estiu, quan el Saragossa, entre altres equips, ja va estar interessat en aquest préstec. L'entorn del jugador, que coneix l'aposta del club aragonès en ell des de fa setmanes, veu amb bons ulls l'opció d'arribar a la Romareda ara en el mercat d'hivern. Té altres possibilitats en la categoria de plata, però la favorita per a l'extrem és el Saragossa, que té encaminada l'operació.

Ureña és una operació iniciada pel Saragossa, mostrant el seu interès per la cessió al Girona i al futbolista, a finals d'octubre. Per perfil de jugador, un extrem destre que pot jugar a cama canviada a la banda esquerra i que té un contra un i desborda, encaixa a la perfecció en la cerca del conjunt aragonès. Ureña també encaixa per les condicions econòmiques de l'operació, ja que la seva fitxa, després de renovar al febrer fins a 2025, és de les més baixes de la plantilla del Girona. Michel, que el va fer debutar a Segona, ja ha donat aquest vistiplau a aquesta sortida perquè en aquests mesos, fins a l'aturada pel Mundial, Ureña ha jugat molt poc amb la competència de jugadors com Toni Villa, Manu Vallejo, Rodrigo Riquelme, Samu Saiz o Valery. El futbolista català, d'origen dominicà, va estar a l'estiu passat també en l'agenda de l'Andorra i l'Oviedo i va esperar fins al final per a la seva cessió, però el Girona va decidir que es quedés en la plantilla, perquè Míchel confia molt en ell. No obstant això, va jugar en dos dels tres primers partits de Lliga, davant el València i el Celta, tot i que només va ser titular davant el quadre gallec i després, amb un esquinç de turmell que el va tenir dues setmanes de baixa, només ha tingut minuts davant la Reial Societat i a la Copa davant el Quintanar del Rey. Dels últims set enfrontaments abans de l'aturada, no va ser convocat en cinc.