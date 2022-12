La lògica s'ha imposat i el Manchester City s'ha imposat al Girona aquesta tarda. No obstant això, el conjunt gironí ha ofert una imatge notable i ha guadit d'arribades i ocasions per haver empatat el partit. La manca de punteria, o en aquest cas, respecte als jugadors del City ha desequilibrat la balança. I és que el conjunt citizen n'ha fet prou amb transformar les primeres dues arribades en gol mitjançant De Bruyne i Haaland, per sentenciar el partit. De res han servit el grapat d'ocasions dels gironins, pals inclosos de Castellanos i Stuani i bones aturades del porter Ortega, perquè el marcador ja no s'ha mogut. Tot i la derrota, el Girona tanca amb bones sensacions aquesta pretemporada abans d'enfrontar-se dijous al Cacereño en partit de Copa.

El Girona ha anat de menys a més en una primera part en què l'efectivitat del City ha marcat la diferència. Una greu errada de Gazzaniga només començar en la sortida de la pilota ha acabat el primer gol del partit obra de De Bruyne. Abans dels vint minuts, Haaland ha finalitzat molt fàcilment una triangulació entre Mahrez i De Bruyne. El Girona tenia el partit molt coll amunt, però de mica en mica ha anat guanyant possessió i metres i ha canviat de cara. Així, Castellanos, després d'una errada del porter Ortega, Couto en rematar desviat una centrada d'Aleix Garcia i Terrats amb un xut llunyà, han fregat el gol. Més a prop encara hi ha estat Castellanos amb un cop de cap que s'ha estavellat al pal pocs instants abans de la mitja part. La represa ha començat amb una bona ocasió de Stuani que ha desviat un defensa a córner i el Girona ensenyant, altre cop, tenir potencial per poder entrar al partit en qualsevol moment. La banda dreta, amb Arnau i Couto, ha estat una via per fer molt de mal al Girona. Així, Stuani ha enviat al pal una centrada de Couto i per allà també Arnau ha fet lluir Ortega en una altra incorporació a l'atac. No hi ha hagut maneres de retallar distàncies i tampoc ha valgut un gol de Manu Vallejo, a centrada d'Arnau, per posició antireglamentària de l'andalús. Manchester City: Ortega, Charles, Katongo, Sergio Gómez, Lewis, Gundogan (m.78, Robertson), Mahrez, Rogers (m.50, Borges), Haaland (m.59, Bobb), De Bruyne (m.80, McDonald) i Palmer. Girona: Gazzaniga, Arnau, Miguel Gutiérrez, Bueno, Terrats (m.46, Bernardo), Romeu, Aleix Garcia (m.72, Ureña), Toni Villa (m.46, Valery), Castellanos (m.46, Stuani), Iván Martín (m.46, Samu Saiz) i Couto (m.72, Roca). Gols: 1-0, m.4, De Bruyne; 2-0, m.19, Haaland. Àrbitre: Craig Pawson. Estadi: City Football Academy.