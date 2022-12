El Girona s’enfronta aquest migdia (14:00, Esport3) al Manchester City en el darrer partit d’aquesta pretemporada de tardor. Un duel que servirà, sobretot, per continuar la posada a punt dels de Míchel abans de reprendre la competició dijous a Cáceres a la Copa, però també alhora, posarà de manifest la nova dimensió en què es mou el Girona des de fa uns anys. L’entrada del conjunt gironí a l’òrbita del City Group el 2015 -efectiva dos anys després quan el grup va passar a ser copropietari del club- i el creixement de l’entitat a partir de llavors, amb dos ascensos i, de moment, tres temporades a Primera, ha permès veure quelcom impensable fa ben poc com ara fer gires a fora de Catalunya o enfrontar-se a equips estrangers de primer nivell. Així, el mateix Manchester City ha estat rival dels gironins en un Trofeu Costa Brava a Montilivi i l’equip també s’ha enfrontat a clubs com el Blackburn Rovers, Leeds o Nottingham Forest durant les quatre pretemporades que ha fet a terres britàniques. El Girona, doncs, es tornarà a veure les cares amb el City, cinc anys després d’aquell Costa Brava en què els de Pablo Machín van imposar-se al conjunt de Pep Guardiola el 2017 (1-0, gol de Portu). Llavors, els perills eren Sterling, Sané o Brahim mentre que avui, els de Míchel tindran la missió d’aturar, entre altres, Erling Haaland, el davanter de moda del futbol europeu.

Avui serà només un partit, però durant quatre estius (del 2016 al 2019), el Girona s’ha instal·lat a la llar del City, la CFA (City Football Academy) per fer-hi la preparació de la temporada. Durant aquestes estades, els gironins han disputat fins a nou partits a terres britàniques, dos dels quals a la ciutat esportiva citizen. Les aventures del Girona a Anglaterra van començar l’estiu del 2016 quan, amb Machín al capdavant, van disputar-hi dos amistosos contra el City sub21 (3-2, gols de Longo i Sandaza) a la ciutat esportiva citizen i al camp del Blackburn Rovers (1-1, gol de Sandaza). Un any després, ja a Primera, els gironins van fer-hi tres assajos davant el Huddersfield (1-0), el Nottingham Forest (2-1, gol de Romero) i l’Oldham (1-2, gols d’Aday Benítez i Eloi Amagat). L’estiu del 2018, ja amb Eusebio Sacristán a la banqueta, els rivals van ser el Bolton (0-0) a Lancashire i altre cop l’Oldham (0-1), en aquest cas, a la ciutat esportiva citizen. Amb el descens a Segona, el Girona va continuar anant a Manchester a l’estiu (2019-20). Aquella pretemporada, sota la batuta de Juan Carlos Unzué, l’equip va guanyar al camp del Derby County (0-2, gols de Granell i Soni) -el dia que van trencar els lligaments creuats del genoll a Valery Fernández- i va perdre contra el Leeds (3-2, gols de Granell i Mojica) en un dels camps de la Ciutat Esportiva del City. El d’avui serà el segon duel entre el Girona i el primer equip del City. El primer va caure del costat gironí gràcies a Portu (1-0). D’aquell 17 d’agost de 2017, ben pocs supervivents queden a Montilivi:Bernardo Espinosa, Borja García, Aleix Garcia i Stuani. Pel que fa al City, hi continuen Bernardo Silva, Foden, Gundogan i Stones tot i que només Gundogan podria jugar avui. Sense Javi Hernández ni Reinier Míchel ha convocat tots els jugadors disponibles pel partit. S’han quedat a Girona els lesionats Borja García, Kébé, Juanpe, Herrera, Reinier i Javi Hernández. Per contra sí que hi seran Riquelme, Valery i David López, en principi, ja recuperats. Per part del City, Guardiola compta amb Haaland i ha recuperat també el belga Kevin De Bruyne, després de jugar el Mundial.