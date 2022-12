La lògica es va imposar i el Girona va perdre ahir contra el Manchester City en el darrer partit amistós d’aquesta pretemporada. No perquè fos el resultat previsible, el 2-0 final ha d’amagar el gran partit que van fer els de Míchel, que van veure com Castellanos i Stuani enviaven dues pilotes als pals i com al final el porter Ortega acaba sent el jugador citizen més destacat. La manca de punteria, o en aquest cas, la diferència de qualitat respecte als jugadors del City va desequilibrar la balança a favors dels anglesos. I és que el conjunt citizen en va fer prou amb transformar les primeres dues arribades en gol mitjançant De Bruyne i Haaland, per sentenciar el partit. De res van servir el grapat d’ocasions dels gironins, pals inclosos, i les bones aturades d’Ortega, perquè el marcador ja no es va moure. Perdre mai agrada, però fer-ho de la manera que ho va fer el Girona ahir, en un amistós i collant tot un City sent fidel a la idea de joc de Míchel, deixa a part de ser indolor, deixa fins i tot un regust de victòria. Tot plegat fa que el Girona tanca amb bones sensacions aquesta pretemporada abans d’enfrontar-se dijous al Cacereño en partit de Copa.

Li va costar al Girona entrar al partit. Potser per l’escenari o pel respecte que feia enfrontar-se a cracs de primer nivell mundial, els gironins van haver de córrer rere la pilota i treure molta aigua només començar. Fins i tot un home fiable fins ara com Paulo Gazzaniga va ensenyar que també s’equivoca. Una greu errada seva en una passada a Aleix Garcia va regalar el primer gol del migdia a Kevin De Bruyne abans que s’haguessin disputat els primers cinc minuts de partit. Els gironins no estaven gens còmodes i veien com la pressió del City feia que la pilota els durés ben poc. Així, una pèrdua a la frontal va acabar amb una combinació d’allò més senzilla entre Mahrez i De Bruyne que Haaland va enviar al fons de la xarxa. El Girona ja pot dir que sap com les gasta l’astre noruec. A partir del 2-0, els de Míchel van reaccionar. L’equip va canviar el xip. El Girona tenia el partit molt coll amunt, però de mica en mica va anar guanyant possessió i metres i va canviar de cara. Així, Castellanos, després d’una errada d’Ortega, Couto en rematar desviat una centrada d’Aleix Garcia i Terrats amb un xut llunyà que Ortega va desviar amb dificultats, van fregar el gol. Més a prop encara hi va estar Castellanos amb un cop de cap molt potent que es va estavellar al pal pocs instants abans de la mitja part. La represa va continuar amb la línia del final de la primera part i va tenir un clar color blanc-i-vermell. Un defensa va desviar a córner un intent d’Stuani. El Girona ensenyava, altre cop, tenir potencial per poder entrar al partit en qualsevol moment. La banda dreta, amb Arnau i Couto entrant com volien cada vegada, era una via on el Girona enflairava sang. Així, Stuani va enviar al pal una centrada de Couto i per allà també Arnau va fer lluir Ortega en una altra incorporació a l’atac. Tot i això, no hi va haver maneres de retallar distàncies. Tampoc va valer un gol de Manu Vallejo, a centrada d’Arnau, per posició antireglamentària de l’andalús, a qui se li resisteix l’estrena golejadora amb el Girona. Acabats els assajos, dijous torna la competició oficial a Cáceres en partit de segona ronda de la Copa.