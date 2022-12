El Girona B se’n va de vacances a tres punts del «play-off»

El Girona B va haver de suar més del que es pensava per endur-se els tres punts del Xevi Ramon. El filial gironí tenia el partit guanyat a la mitja hora de joc gràcies a tres gols aconseguits en vuit minuts de Karim, Minsu i un en pròpia porteria. El 0-3 era un resultat irremuntable i ho va ser tot i els intents d’un Vilassar de Mar que encara respirava i a la relaxació del filial a la segona part. Els maresmencs van posar emoció al partit amb dos gols (2-3, m.72) als quals va respondre Karim amb el quart gironí que semblava tancar el partit. Tot i això, encara hi va haver temps per a un xic més d’emoció amb el tercer gol local. Al final, el marcador no es va moure més i els tres punts van volar cap a Girona.

Els d’Àxel Vizuete sumen, doncs, tres triomfs consecutius on han fet 4 gols en cadascuna. La ratxa de 9 punts de 9 possibles i 12 gols a favor (7 en contra) deixa el filial a tres punts del Peralada, sisè, que marca la zona de play-off. L’aturada per les vacances nadalenques frenarà el gran moment del segon equip blanc-i-vermell.