L’afició i els jugadors del Cacereño encaren amb molta motivació el partit de demà contra el Girona. Conscient de l’excepcionalitat d’enfrontar-se a un equip de Primera, l’entrenador Julio Cobos llançava un missatge als seus homes i avisava que «qui no estigui motivat, que jugui als escacs».

La motivació dels seus jugadors per demostrar que poden competir contra un equip de Primera i el plus de l’afició, amb més de 3.000 entrades ja venudes, ajuden que la diferència de qualitat tècnica entre tots dos equips «s’escurci», segons exposava el tècnic extremeny ahir en conferència de premsa.

L’objectiu, lògicament, és fer saltar la banca davant un rival com el Girona al qual mirarà «d’incomodar» el màxim possible sobre un terreny de joc que pot estar «més tou que de costum» a conseqüència de les constants pluges que es registren en la capital extremenya des de fa dies. De fet, el club ja no va poder jugar diumenge contra el Coria. Cobos espera una treva de la pluja en les hores que queden abans al partit perquè el terreny de joc estigui en les millors condicions. «Un mal estat del terreny de joc no serà bo per al futbol», afegia l’entrenador local, que considera que «els futbolistes bons també es mouen tècnicament millor» en aquesta mena de situacions. «Hi ha tots els condicionants perquè es vegi un bon partit, que tota la gent estigui concentrada, i qui no estigui motivat en aquests partits, que jugui as escacs»,va deixar ben clar.

Iván Fernández i Luis Aguado, s’han recuperat i Cobos, que s’enfrontarà per primer cop a un equip de Primera, tindrà tota la plantilla disponible. «Si deixem que pensin i no els pressionem, probablement tenim molts problemes durant el partit. A un només partit tots els equips s’igualen i pot passar de tot. Volem gaudir la Copa, evidentment competint, i ho deixarem tot en el camp», va assegurar.

Per a Cobos, el Girona ha demostrat que li agrada tenir la iniciativa i la pilota, «i farà el mateix» amb el Cacereño. Pel que fa a l’aturada del Mundial, Cobos considera que haurà servit al Girona «treballar conceptes i a estar descansats».

«M’espero el millor Girona i això és bo per als aficionats que acudeixin a l’estadi, que els vegin... el seu pitjor el voldria jo per a mi», apuntava.