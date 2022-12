Cada cop més motius per no considerar-ho un tràmit

Les previsions, que no sempre l’encerten, diuen que cap a les set de la tarda, el cel de Càceres, a part de ben fosc, estarà ennuvolat. Pluja potser no se n’espera. L’afició del Cacereño no en vol sentir ni a parlar d’un possible ruixat. Ni encara que siguin quatre gotes. L’estadi Príncipe Felipe s’omplirà de gom a gom perquè toca rebre a un Primera Divisió com ho és el Girona. Només uns dies després d’haver suspès la cita de Segona RFEF amb el Còria perquè el terreny de joc era impracticable. No ha millorat massa la cosa però, si el cel ofereix una treva, es podrà jugar. Torna la competició, superada l’aturada de tot plegat per la disputa del Mundial, i ho fa amb un compromís de Copa. Un dia històric pels de casa i, sobre el paper, un tràmit per als visitants, que des que es va canviar el format d’aquest torneig, per multiplicar-ne les sorpreses i l’emoció, sempre ha superat aquesta ronda. Ara bé, serà així una altra vegada?

2-4 a Cartagena, amb pròrroga inclosa, el 2020. A tocar de la pandèmia, quan gairebé ningú s’imaginava què és el que passaria només dos mesos després. El 2021, 2-1 al Lugo, també al temps extra i en aquesta ocasió a Montilivi. I l’any passat, el 2022, 0-1 al camp de l’Osca, amb actuació miraculosa del porter Ortolá. Aquesta tarda, torn per posar-s’hi de nou contra un rival que competeix tres categories per sota, a la Segona RFEF. La teoria diu una cosa. Ara cal veure què és el que explica la pràctica. Ja li va costar al Girona debutar a la present edició de la Copa del Rei, amb una victòria soferta i treballada a Quintanar del Rey (1-2). Ara, l’equip afronta una nova prova, a una setmana d’enganxar-se una altra vegada a la Lliga, i ho fa amb una bona colla de baixes que condicionen la llista de convocats. Míchel lamentava dimarts la situació, però llavors encara no coneixia al cent per cent, o almenys no ho va dir de portes cap a fora, que tampoc podria comptar amb Bernardo Espinosa. El central pateix unes molèsties al maluc. Descansarà per precaució i per arribar a temps a la cita del dia 29 contra el Rayo. Allà on sí que hi ha tres punts en joc.

El colombià no hi serà avui. Com tampoc Juanpe, Borja García, Ibrahima Kébé, Reinier, Yangel Herrera, Rodrigo Riquelme ni Javi Hernández. «Serà una bona prova per a la Lliga. Un partit difícil, pel rival i perquè en aquesta competició sempre hi ha sorpreses. Hem de fer jugar el millor equip possible per intentar guanyar», reflexionava el tècnic. Ha citat a 19 futbolistes i només dos d’ells tenen fitxa del filial: el porter Toni Fuidias i l’extrem empordanès Óscar Ureña.

Sense rodatge competitiu, però sí amb amistosos a les cames, i tenint en compte la proximitat de la Lliga, Míchel de ben segur que apostarà per un onze el més competitiu possible per evitar ensurts i per arribar preparats a la cita de la setmana vinent a l’estadi, l’última del 2022. Ramon Terrats té molts números de fer de central, està per veure quin és el dibuix triat per l’entrenador i tampoc està clar qui ocuparà la porteria: si Fuidias, com a l’anterior eliminatòria, o si Juan Carlos, sense opcions ara cada cap de setmana a favor d’un Gazzaniga que s’ha convertit en el titular. El Cacereño, de la seva banda, va eliminar amb solvència el Còrdova a primera ronda (3-0) i es presenta amb tota la plantilla a disposició del tècnic Julio Cobos. Iván Fernández i Luis Aguado, que arrossegaven molèsties, s’han recuperat a temps i entren a la convocatòria.