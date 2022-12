Hi ha maneres i maneres de perdre i el Girona, avui ha escollit la pitjor. Contra el Cacereño, un rival de Segona RFEF, tres categories per sota, l'equip de Míchel ha ofert un recital d'errades i despropòsits. Partit horrible en un terreny de joc impracticable per dir adeu a la Copa del Rei a la segona eliminatòria. Allà on mai s'havia caigut des del renovat format de la competició. David Grande i Iván Fernández han fet els gols dels de casa. Castellanos, el de l'honor per als blanc-i-vermells, que no han tingut cap mena de capacitat de reacció i fins i tot haurien pogut perdre per una diferència més àmplia si Juan Carlos no hagués aparegut en els últims minuts. Vespre per oblidar i moment per passar pàgina i centrar-se en el duel del proper dia 29, aquest cop a la Lliga, contra el Rayo a Montilivi.

El mal estat de la gespa ha condicionat, i de quina manera, la proposta d'un Girona tebi, sense massa espurna, però capaç de flairar l'àrea rival amb quatre passades mal comptades. Fins al quart d'hora de joc, no ha protagonitzat cap setge, però semblava clar quin dels dos equips competeix a Primera i quin d'ells ho fa uns esglaons per sota. Iván Martín i Arnau han buscat el gol, amb rematades que no han acabat perforant la porteria. Primers avisos, per si de cas. Res a retreure, fins que ha caigut el primer. L'1-0, perquè ha sigut el Cacereño el que ha inaugurat el marcador. I ho ha fet perquè Terrats, l'aposta per jugar de central al costat de Santi Bueno, ha perdut la pilota allà on mai s'ha de perdre. Amb la defensa descol·locada, l'atac del rival ha sigut ràpid i letal. David Grande, a plaer, al segon pal i lliure de marca, ha batut Juan Carlos, l'escollit per ocupar la porteria.

Amb el gol han aparegut els nervis i les imprecisions s'han multiplicat. L'empenta dels de casa ha anat a més. Minuts estranys, els que han vingut després. La gespa també feia de les seves. Era difícil enllaçar passades amb sentit. Tampoc semblava que era el dia dels gironins, massa erràtics. Fins que han aparegut les individualitats. Iván Martín s'ha colat a l'àrea i ha acabat perdent la pilota, que l'ha collit Castellanos. L'argentí no s'ho ha pensat. Ha xutat cap a porta, la trajectòria l'ha desviat un defensor i l'esfèrica ha acabat a dins. L'empat, a tocar de la mitja hora. Els dos gols, les dues accions més destacades. Primer temps difícil de pair, travat, avorrit a estones. Calia quelcom més per superar ronda i no quedar-se a les portes de la següent eliminatòria.

Semblava que les coses es posaven a lloc només tornar dels vestidors. L'esforç li ha passat factura a un Cacereño que s'ha anat quedant sense benzina. Diferència que s'ha multiplicat, o almenys així s'intuïa, quan ha saltat Cristhian Stuani al terreny de joc. Dues ocasions seguides del davanter, amb resposta del porter Iván Moreno, per mantenir l'empat en el marcador. Un resultat que, això sí, ha canviat ben aviat però, en aquest cas, de nou a favor dels de casa. Iván Fernández s'ha inventat una gran rematada des del vèrtex de l'àrea que ha sorprès Juan Carlos.

Era el minut 60. Mitja hora encara per davant. Però el problema és que el Girona ni s'ho ha cregut ni ha sebut com intentar remuntar. Des d'aquell moment fins al xiulet final, l'equip no ha xutat entre els tres pals en cap moment. No ha generat sensació de perill i s'ha dedicat a tocar i tocar, en un terreny de joc impracticable, i contra un rival que ha gaudit de bones oportunitats per sentenciar. Ha aparegut llavors Juan Carlos, que s'ha fet gegant per evitar encaixar algun gol més. Com quan ha tret una gran mà davant de Samu Manchón, desviant la pilota cap al pal.

Dels de Míchel, cap notícia. Només passades al no-res, puntades de peu sense sentit i cap mena d'idea. Les presses, al descompte, quan ja no hi havia massa a fer. No s'ha hagut d'esforçar massa el porter Iván Moreno, que ha atrapat totes les pilotes que li han arribat per alt. Totes, sense sentit. Com el partit dels gironins, que han aguantat el tipus al primer acte, però que han desaparegut en combat en uns segons 45 minuts per oblidar.

FITXA TÈCNICA

CP CACEREÑO: Iván Moreno, Capa, Ruymán (Clausí, min. 57), David Grande (Solano, min. 70), Bermu (Telles, min. 57), Samu Manchón, Pedro (Aguado, min. 75), Traoré, Garci, Karim (Iván Fernández, min. 57) i Samu Gomis.

GIRONA FC: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Terrats (Samu Saiz, min. 68), Miguel, Oriol Romeu, Aleix Garcia, Iván Martín, Yan Couto (Stuani, min. 56), Toni Villa (Valery, min. 68) i Castellanos.

GOLS: 1-0, David Grande (min. 16); 1-1, Castellanos (min. 29); 2-1, Iván Fernández (min. 60).

ÀRBITRE: Javier Alberola Rojas (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Karim (Cacereño); Oriol Romeu (Girona).

ESTADI: Príncipe Felipe, Càceres.

Així hem seguit, minut a minut, el partit entre el Cacereño i el Girona: