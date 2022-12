El primer equip del Girona patia al camp del Cacereño i queia eliminat a la Copa del Rei i mentrestant, a un grapat de quilòmetres, el club celebrava la tradicional Junta General d’Accionistes. Un acte que va servir per aprovar els comptes anuals corresponents a l’actual temporada i també el pressupost previst per al present curs, el 2022/2023. En aquest cas, els ingressos es multipliquen per quatre, passant dels 14 als 55 milions d’euros. Segons el club, això s’explica en gran mesura perquè l’ascens a la Primera Divisió, aconseguit el passat mes de juny en l’última eliminatòria del play-off contra el Tenerife, ha incrementat els diners que provenen dels drets de televisió. Aquesta quantitat s’enfila fins als 40,2 milions. Aquí se li suma la millora dels beneficis comercials, passant de 2,9 a 7,6 milions. La recuperació del públic als estadis, fa que els ingressos prevists pels dies de partit sigui d’uns 3,2 milions d’euros.

Entren més diners, però també han crescut les despeses, segons es va explicar ahir a la Junta. Els pagaments s’enfilen de manera sostinguda per, segons el Girona, «adaptar l’estructura de personal i operativa a la nova categoria». Aquest nou pressupost hauria d’equilibrar que les despeses i els ingressos previstos. Els comptes de l’última temporada, la de l’ascens (2021-2022), també es van aprovar i es presentaven amb un increment dels beneficis que se situen en 2,5 milions d’euros. S’aplaudia l’entrada del patrocinador principal, la marca Gosbi, un dels nous acords comercials establerts, al mateix temps que es recordava que l’impacte del coronavirus és menor que el del curs anterior. Les pèrdues, això sí, van ser majors: s’enfilen fins als 12 milions d’euros. I això? Es parlava del cost de la plantilla, les primes per haver pujat a la Primera Divisió i les «obligacions derivades del mateix amb altres clubs». Un balanç negatiu que «ja estava previst i cobert amb la injecció de 20 milions de l’última ampliació de capital», feta el passat 2021. Aquest moviment, segons el Girona, «ha permès mantenir la solvència» de l’entitat. Van sortir a escena diners i també noms propis, perquè hi ha un canvi en el consell d’administració. John MacBeath hi entra per substituir Andy Young després d’estar-s’hi els últims cinc anys. Per acabar, s’ha acordat nomenar l’empresa auditora per als tres propers exercicis.