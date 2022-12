Mai fins ahir, Míchel havia estat tan contundent a l’hora de parlar d’un mal partit del Girona. Segurament perquè l’equip no n’havia fet mai cap de tant dolent com el d’ahir a Cáceres, on va quedar eliminat de la Copa del Rei en un partit per oblidar. Per al tècnic, no va ser qüestió que el Girona es desinflés arran del 2-1 local, sinó que ja d’entrada va veure que la cosa no aniria bé. «Des del principi que ha estat un mal partit. Després els nervis i veure que pots quedar eliminat fan que tot sortís pitjor», deia el tècnic que no volia buscar cap excusa -«és de mediocres»- a la derrota. Tant és així que reconeixia obertament que se n’anava «molt enfadat» perquè l’equip «no havia estat a l’altura» perquè no havia jugat amb la intensitat necessària. «El rival ha jugat amb una intensitat molt alta i ha merescut passar. Nosaltres no hem arribat al nivell d’exigència de la competició», deia. No s’acaba aquí el repàs de la desfeta que va fer el tècnic, molt crític amb el partit i l’actitud dels seus homes. «No podem triar els moments en què donem el màxim nivell. Hem d’anar al 200% sempre. És la meva manera d’encarar el futbol i la vida. No podem pensar que vindrem aquí a guanyar i marxar. En futbol, això no passa, t’ho has de guanyar».

El madrileny va revelar que les estadístiques que li havien passat a la mitja part ja reflectien que la cosa anava pel pedregar. «El 73% de les segones jugades eren seves. Això vol dir que no estàvem en els duels». Per la seva banda, el tècnic del Cacereño, Julio Cobos, es va mostrar content amb el joc dels seus, sent «superiors» i fent sentir incòmode el Girona, donant el «200 per cent», amb contracops molt bones, entrant per banda i ocasions per a endollar més de dos gols. «Sobre les seves preferències en la pròxima ronda, va dir que li és igual quin Primera, encara que Madrid i Barcelona que són «diferents». «Ja vaig jugar contra el Barça, Madrid no vindria malament, però amb qualsevol equip de Primera es veurà un ambient preciós», va apuntar Cobos.