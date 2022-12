El bon costum de Montilivi

Cada temporada els entrenadors i jugadors de qualsevol equip del món incideixen en la importància de fer-se fort a casa per poder créixer. Jugar al costat de l’afició és un factor determinant perquè arribin els resultats i així ha sigut aquest 2022 a Montilivi. Enguany hi ha un bon costum a l’estadi blanc-i-vermell, on de moment s’hi han celebrat més triomfs que no pas empats i derrotes. L’equip de Míchel Sánchez hi col·lecciona, fins ara, un total d’onze victòries, per contra de quatre empats i sis derrotes. Aquest dijous tindrà l’oportunitat de tancar l’any amb números rodons si aconsegueix superar a un Rayo Vallecano, vuitè classificat de Primera Divisió i que lluita per atrapar les posicions que donen el dret a competir a Europa, que no porta gaire bons records als gironins com a locals.

El partit contra el Rayo servirà per acomiadar el 2022 a Montilivi, on s’han viscut més alegries que decepcions El partit contra els d’Andoni Iraola servirà per donar pas a la represa de la Lliga després que hagi estat 49 dies aturada amb motiu de la celebració del Mundial de Qatar 2022 que va coronar la selecció d’Argentina. Hi ha ganes, per tant, de veure el Girona en acció a l’hora de la veritat perquè les bones sensacions ofertes als amistosos de la segona pretemporada i la sotragada soferta a la Copa del Rei amb una derrota davant el Cacereño (2-1) no compten si de puntuar a la classificació per aconseguir la permanència, que és el major i únic objectiu ara mateix, es tracta. És per això que l’equip va començar ahir la setmana d’entrenaments a La Vinya amb la mentalitat cent per cent centrada en guanyar demà passat als madrilenys. El Girona confia redimir-se de l’equip d’Iraola, botxí en les dues darreres visites a l’estadi blanc-i-vermell També hi ha ganes de redimir-se del Rayo, després que el conjunt madrileny fos el botxí de la final del play-off d’ascens del curs 2020-21 i dels vuitens de final de la Copa del passat exercici. En aquest sentit, els d’Iraola són un dels cinc equips que aquest 2022 han aconseguit sortir victoriosos de Montilivi. Es tracta del Rayo, Eibar -ho va fer dues vegades-, Tenerife, Celta i Reial Societat. Els dos darrers han sigut a Primera. L’exigència de competir a la màxima categoria tampoc és que s’hagi notat gaire en les set jornades que s’han disputat fins ara a Montilivi, tenint en compte que els gironins hi han perdut dos cops, els mateixos cops que han empatat i, per tant, han sumat, i n’han guanyat un de més, tres, contra Getafe en el retorn de l’elit a l’estadi (3-1), Valladolid (2-1) i Athletic (2-1). El darrer és l’últim record que té l’afició de Montilivi i espera acomiadar-se del 2022 amb les mateixes sensacions perquè vingui un 2023 encara millor. «Els pròxims quatre anys lluitaré per jugar el Mundial 2026» Després d’aquest partit, el pròxim duel com a local no serà fins a mitjan gener. El Sevilla serà el primer que trepitjarà la gespa de l’estadi blanc-i-vermell el dissabte 14 i tot seguit ho farà el Barça en un dels dies més esperats de tota la temporada amb horari encara pendent (28 o 29 de gener).