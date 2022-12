Jorge Figueroa Vázquez, un andalús de 40 anys i que viu la seva tercera temporada a la Primera Divisió, ha sigut l’àrbitre designat per la Reial Federació Espanyola de Futbol per dirigir el partit d’aquesta setmana entre el Girona i el Rayo Vallecano a l’estadi de Montilivi. Aquest curs serà la segona ocasió que el col·legiat coincidirà amb el conjunt català, perquè ja va xiular el duel de la primera jornada al camp del València, assenyalant un penal en contra però també expulsant un futbolista local, el que no va servir per evitar la derrota dels de Míchel (1-0).

Figueroa Vázquez ha dirigit en onze ocasions al Girona entre Segona i Primera, amb un balanç de 7 victòries, 4 empats i 3 desfetes. Del VAR se n’encarregarà el gallec Javier Iglesias Villanueva. Amb ell al capdavant del videoarbitratge i aquest curs, precisament, els gironins van sumar un punt d’or al Bernabéu, amb un penal a favor, l’expulsió de Kroos i un gol anul·lat al madridista Rodrygo Goes.