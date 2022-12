El Girona reprèn demà a la tarda la Lliga després d'estavellar-se a la Copa al camp del Cacereño. La derrota de dijous passat ja és història, tot i que cou, i ara Míchel vol centrar-se en acabar de la millor manera possible la primera volta. En aquest sentit, el tècnic ha parlat avui que per estar "més o menys tranquils" caldrà "tenir més de 20 punts". Borja García, després de mig any de baixa, i Yangel Herrera són les novetats per demà. Per contra, no hi seran Reinier, Javi Hernández, Juanpe, Kébé ni Bernardo, lesionats.

LA BÈSTIA NEGRA Són partits diferents. Tinc la sensació que demà farem un gran partit. Ara mateix només penso en els tres punts. Les estadístiques hi són per trencar-los. Al capdavall, són números i prou i no m'amoïnen. LA COPA L'equip ha entrenat molt bé. La copa demostra que si no es juga al cent per cent qualsevol rival et pot guanyar. Són dues competicions diferents. No podem passar plana perquè ja no hi som. Volíem continuar-hi i passa ronda era la nostra il·lusió. L'equip va jugar pitjor del que ens pensàvem, i ara ja no hi som. Espero la nostra millor versió a la Lliga. Tenim 16 punts i necessitem guanyar. Considero que necessitem estar per sobre dels 20 punts al final de la primera volta per estar més o menys tranquils. EL PARTIT És un partit vital per nosaltres i necessitem la nostra millor versió perquè el Rayo és un equiparro. Pressiona molt bé, juga amb molta determinació i és vertical. Ens cal tenir la pilota i pressionar de la millor manera perquè són molt agressius en atac. JUGADORS QUE ACABEN CONTRACTE D'això n'ha de parlar en Quique (Cárcel). La informació que tinc és que tots coneixen la seva situació. En Quique ha parlat amb tothom. Som professionals i passi el que passi, tothom donarà el 100% fins al juny. La feina es multiplica passades les campanades BORJA GARCÍA Ha d'anar a poc a poc. És una molt bona notícia perquè és un jugador molt important i necessitem tothom. Fa sis mesos que no juga i ha d'agafar la seva millor versió encara.