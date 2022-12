El retorn de la Lliga a Montilivi s'ha saldat amb un empat per a un Girona que ha tornat a generar sentiments contradictoris. Una vegada més els errors individuals en defensa han penalitzat els de Míchel, però dit això, l'equip ha sabut refer-se en veure's per dues vegades per sota en el marcador i ha acabat salvant un punt gràcies a dos penals, transformats per Castellanos i Samu Saiz, respectivament, i molt a prop de la victòria, amb un gol anul·lat a Stuani en la darrera acció del duel. I això que el partit s'ha posat de cares pels madrilenys ja al primer minut, per una badada garrafal de Miguel. La primera part s'ha tancat amb 1-1 i el Girona a l'alça i a la segona, quan s'olorava el 2-1 ha acabat arribant l'1-2 d'Isi, corregint poc després gràcies a un penal per mans de Lejeune. Ha sigut un duel d'anada i tornada, intens, disputat i distret, on els locals han firmat molt bons minuts i han perdonat de valent sobretot a l'inici de la segona part.

No hi ha manera. El Girona segueix abonat als regals. I avui el primer no s'ha fet esperar, tot just s'havia jugat el primer minut de partit quan Miguel Gutiérrez s'ha equivocat pentinant enrere una pilota aparentment sense perill que s'ha convertit en una assistència letal per a Sergio Camello. Ni David López ni Gazzaniga han pogut fer res per evitar el 0-1, i l'ambient festiu de Montilivi s'ha glaçat de cop. Una jornada més allò de mantenir la porteria a zero que tant predica Míchel tornava a passar de llarg, tal i com havia passat abans de l'aturada mundialista.

Amb avantatge tant d'hora el Rayo s'ha trobat molt còmode i, en canvi al Girona, li costava Déu i ajuda generar. Poc a poc, però, els locals s'han convertit en els amos de la pilota i, tot i que sense ocasions, han començat a fer endarrerir els madrilenys, guanyant metres, portant la iniciativa. Era, amb tot, un domini estèril. La grisor ha canviat de cop a la mitja hora de joc. Iván Martín, entrant a l'àrea, topa amb Fran García i rep una trepitjada, en directe l'àrbitre no ho veu i fa aixecar el jugador del Girona, fins que el VAR l'avisa i acaba concedint la pena màxima, un cop revisada l'acció. Castellanos feia l'empat al minut 33 i amb l'1-1 els locals s'han animat. El Rayo ja no es trobava gens còmode i era el Girona el que rondava el segon. Riquelme, per exemple, ha posat a prova Dimitrievski abans del descans, una aturada que els madrilenys han agraït de valent tal i com s'havia posat el partit.

El guió no ha canviat a la represa. El Girona agradava i buscava amb convicció el segon. Castellanos ha fet lluir el porter del Rayo amb un xut enverinat, un cop de cap d'Arnau ha sortit un pèl alt i Iván Martín ha perdonat dins l'àrea després d'una gran assistència de Miguel per l'esquerra. En defensa els locals replegaven bé quan els visitants intentaven sortir a la contra. L'equip mossegava, era intens, res a veure amb els primers minuts, o amb el desastre de Càceres a la Copa. I quan millor pintaven les coses, quan el segon s'olorava, era el Rayo el que colpejava. Un altre desajustament defensiu del Girona, una pilota robada per Unai López, l'aprofita el Rayo per tornar-se a posar per davant en una gran acció d'Isi Palazón. Dues errades en la sortida de pilota, dos remats dels madrilenys, dos gols.

El partit ha tornat a girar com un mitjó i el Rayo ha tornat a recuperar el control quan més malament ho estava passant, fins que un altre penal, aquest per mans de Lejeune, ha permés Samu Saiz restablir la igualada (2-2) a un quart d'hora del final. En els darrers minuts hauria pogut passar qualsevol cosa perquè els dos equips, lluny d'especular, han anat a buscar els tres punts, sobretot l'ha tinguda Stuani amb un remat de cap al minut 88 aturat pel porter. I en l'última jugada del partit, gol anul·lat a l'uruguaià per fora de joc quan Montilivi havia explotat com mai celebrant el triomf. Al final, Girona i Rayo s'han hagut de conformar amb un que, tal i com s'havia posat la cosa, tampoc s'ha de despreciar.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Aleix Garcia, Iván Martín (Toni Villa, min. 72), Couto (Valery, min. 72), Riquelme (Samu Saiz, min. 72) i Castellanos (Stuani, min. 78).

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Fran García, Santi Comesaña (Falcao, min. 78), Isi, Óscar Trejo (Unai López, min. 62), Abdul Mumin, Álvaro (Chavarría, min. 90), Lejeune, Pathé Ciss, Camello (Diego, min. 90) i Ivan Balliu.

Gols: 0-1, min. 1, Sergio Camello; 1-1, min. 33, Taty Castellanos de penal; 1-2, min. 63, Isi; 2-2, Samu Saiz, min. 76;

Àrbitre: Figueroa Vázquez (Comitè Andalús). Grogues: Arnau, Oriol Romeu, Stuani (Girona) i Isi, Falcao (Rayo); VAR: Iglesias Villanueva;

Estadi: Montilivi. 11.451 espectadors.

Així hem seguit el partit, minut a minut, a Diari de Girona: