Revàlida a Montilivi en la reestrena de la Lliga

Fet el dol i païda l’eliminació de la Copa del Rei per part del Cacereño, el Girona s’ha de centrar, ara ja sí, únicament a la Lliga. La Competició regular torna avui a Montilivi cinquanta-un dies després de l’aturada pel Mundial amb la visita del Rayo Vallecano en un horari gens habitual, les cinc de la tarda. Serà un partit on els de Míchel tenen el repte d’oferir a la seva afició una rentada de cara després de la pèssima actuació de dijous passat a Cáceres contra un rival de Segona Federació. No serà fàcil l’empresa contra un Rayo que, amb Andoni Iraola al capdavant, era un dels equips més en forma abans de l’aturada i que aquests darrers anys ha fet molt la guitza als gironins. En aquest sentit, l’altre gran repte, i el més important, dels de Míchel avui és tornar a entrar amb bon peu a la Lliga. Guanyar avui té molta més transcendència de la que pugui semblar perquè permetria posar-ho tot altre cop a lloc i recuperar les bones sensacions amb què es va acabar el novembre i que més d’un ha oblidat. Per a intentar-ho, el tècnic recupera Riquelme, Yangel Herrera i, mig any després, també Borja García. Per contra, Reinier, Juanpe, Kébé i Javi Hernández continuen de baixa per lesió.

El Girona va arribar a l’aturada en el millor moment de la temporada. Els de Míchel encadenaven quatre jornades consecutives sense perdre d’ençà de l’empat al Santiago Bernabéu (1-1) en les quals havien sumat 8 punts dels 12 possibles. El punt a Madrid i contra Osasuna (0-0), sumat a les victòries contra Athletic (2-1) i a Elx (1-2) van permetre els gironins recuperar el somriure després d’una ratxa d’allò més negativa d’un punt en cinc partits. Fins i tot es podria arribar a assegurar que l’aturada va arribar en un mal moment per als de Míchel que físicament anaven com coets i tenien la confiança pels núvols. A partir d’aquí, la soferta classificació amb pròrroga inclosa a Quintanar del Rey, va ser un avís per a navegants. Les vacances han servit per carregar piles i la segona pretemporada per -lesions al marge- tornar a posar tothom a punt. Ara bé, la posada en escena a Cáceres dijous passat no va ser la millor manera d’alçar el teló a la represa dels partits. Míchel recordava ahir que Lliga i Copa són dues competicions diferents i que, un cop eliminats, s’ha fet l’autocrítica que tocava. A partir d’aquí, toca tornar a engegar la maquinària a la Lliga i mirar d’acostar-se com més aviat millor al nivell que tenia l’equip després del partit a Elx (1-2).

L’aturada ha servit per recuperar Yangel Herrera i Borja García, als quals, sobretot al segon, els manca ritme i no haurien de ser titulars avui. Amb Bernardo Espinosa encara fora de combat per un problema al maluc, Míchel es queda amb només Bueno i David López com a centrals purs, a banda del comodí Terrats. La polivalència de Valery també el converteix en una alternativa per a qualsevol dels dos laterals en cas de mé imprevistos. Al mig del camp, Romeu i Aleix Garcia haurien de dur el timó, amb Castellanos com a home més avançat i una línia de tres per darrere seu en la qual hi haurien de tenir lloc Couto i Iván Martín. La tercera plaça seria per a Toni Villa o Riquelme.

Mentrestant, el Rayo arriba amb les baixes de Catena i Óscar Valentín, sancionats, de Salvi Sánchez i Nteka, lesionats, i de Raúl De Tomás, que encara no està inscrit.