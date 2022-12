LaLliga ja ha repartit els diners corresponents als drets de televisió que pertoquen a tots els clubs que van competir a la Primera i Segona la temporada 2021/22. Curs en el qual el Girona encara estava a la categoria d’argent, just abans de segellar el seu històric ascens. En l’anomenada Lliga SmartBank, s’han repartit un total de 198,95 milions d’euros i ha sigut el club de Montilivi el vuitè equip que ha rebut una quantitat més alta. En total, són 7,98 milions per als blanc-i-vermells. Aquesta classificació l’encapçala l’Eibar, que s’enfila fins als 28,58 milions, seguit pel Valladolid (23,63) i l’Osca (16,52). L’altra cara de la moneda la protagonitzen els quatre conjunts que havien ascendit, com ho són l’Amorebieta (5,57), Eivissa (5,75), Reial Societat B (5,77) i Burgos (5,87).

També s’han conegut les quantitats que s’han repartit a la Primera Divisió i, com era d’esperar, Reial Madrid i Barça són les dues entitats que han rebut més ingressos provinents dels drets televisius. En total, són 1.426,93 milions d’euros i és el club blanc el que n’ha rebut més (160,85), seguit molt a prop de l’equip blaugrana (160,13). En aquest repartiment és el primer cop que s’aplica l’acord amb el fons CVC però el seu impacte encara és força petit.