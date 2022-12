A banda de quedar-se amb la mel als llavis i haver-se de conformar amb només un punt, la nota negativa del partit d’ahir contra el Rayo va ser la targeta groga que va veure Oriol Romeu, que és la cinquena de la temporada i farà que no pugui jugar dissabte que el derbi a Cornellà contra l’Espanyol. Una baixa d’allò més sensible per a Míchel tenint en compte que, d’ençà que va arribar a Montilivi, havia disputat tots els minuts possibles a la Lliga (1.155 en dotze jornades). «Encara no hi he pensat gaire. Estic content amb la plantilla que tinc i sortirà un altre jugador que competirà igual», deia Míchel que, això sí, reconeixia que Romeu és un futbolita «especial» i que «ens ha fet i ens farà millors a tots».

Les alternatives a Romeu, en principi, són Ramon Terrats, que seria el recanvi natural, i Yangel Herrera. El veneçolà té un perfil molt més ofensiu que l’ebrenc, però no seria de descartar que Míchel, a qui li encanta, s’hi decantés per suplir Romeu a Cornellà. Cal recordar que l’Espanyol també ha perdut aquesta setmana Keidi Bare, per sis mesos, arran d’una lesió a La Palma.