«Què és això de dir que les dones no hi entenem, de futbol? Ja n’hi ha prou»

«Molta gent m’ha dit que on em ficava, volent ser periodista esportiu. Amb aquests horaris estranys, acabant sempre tard en una feina que no és la més ben pagada. Però quan un sent alguna cosa, no hi ha espai per als dubtes. Sempre he volgut ser periodista, el meu somni de petita era fer esports a la ràdio. Jo volia això i m’he esforçat per tenir-ho», explica Núria Vilamala (Vic, 1998), l’única dona a narrar partits de Primera a Carrusel Deportivo: és la veu del Girona a la Cadena Ser.

Vilamala estava destinada a la ràdio. «A casa veiem partits de futbol amb la tele en silenci, escoltant la ràdio. Els meus referents eren masculins, perquè no hi havia dones que narressin partits. Ser una d’elles em quedava lluny, em semblava impossible. Veia que n’hi havia a peu de camp, que es dedicaven a les entrevistes post-partit, però no fent els noranta minuts. I ara ho estic fent jo a Primera», relata qui té l’oportunitat d’aprendre al costat d’un dels seus ídols d’infància: Lluís Flaquer. «Em fixava en Puyal i en ‘Flaqui’, que m’ha ajudat molt. És una persona molt humil, que m’ha donat un munt de consells per sentir-me segura en el camí d’acompanyar el Girona a l’elit. Carrusel Deportivo és un programa amb moltes veus i has de saber què fer a cada moment. Necessitava tenir clares les coses, sentir certeses. Que no vingués de nou tot allò que em podia trobar durant un partit», afegeix.

Ser periodista les 24 hores del dia

La feina d’un narrador va molt més enllà de narrar. «Toquem moltes branques: des d’entrevistes o informatius al seguiment de diferents categories i esports. No és arribar, fer el partit i plegar; aquesta professió t’obliga a ser molt polivalent». Què comporta fer un partit del Girona? «Al club el conec bé, perquè segueixo el seu dia a dia; però els rivals sempre solen ser més desconeguts. Repasso l’actualitat, llegeixo molta premsa per entendre el context del duel: de què parlen les tertúlies, què diuen els periodistes que els segueixen... I miro molts partits, habitualment els 3-4 últims dels contraris, així entenc millor els canvis de posició, puc informar els oients si és el primer cop o no que passa, explico quines alternatives i recursos tenen amb més facilitat...». Amb les cartes obertes, després cal separar el gra de la palla. «La informació l’has de tenir, però ets tu qui tria si dir-la i quan. No s’ha de dir tot, sinó que cal dir allò que realment sigui rellevant en el moment en què ho és. La informació ha de sumar i ha d’enriquir la narració, no l’ha d’omplir per omplir», confirma.

L’inoblidable 19 de juny a Tenerife

Vilamala, llicenciada en Periodisme, part integrant del ‘Què t’hi Jugues’ i que va estrenar-se cobrint un partit del Joventut de Badalona, va ser una de les afortunades de viure el segon ascens del Girona en primera persona. «Va ser molt bèstia, un dels millors moments de la meva vida. No sabia ni si aniria a Tenerife i com que l’eliminatòria va quedar oberta amb l’empat de l’anada, m’hi van enviar. Allà narrava el noi local i quan quedaven cinc minuts i l’ascens era gairebé un fet, em van dir que havia de ser jo qui narrés aquell esdeveniment històric. No m’havia preparat res, si estava pendent de baixar al camp a agafar declaracions!». Les emocions van fer la resta. «El discurs em va sortir del cor, de l’ànima. De fet, quan vaig arribar a l’hotel a les tantes de la matinada, encara no havia assimilat res de tot plegat ni recordava què havia dit. Vaig parlar de les patacades del passat, del fet d’estar força jornades en descens, vaig mencionar Míchel i Stuani. Les experiències més recents ens feien pensar que potser podia acabar malament, però va ser tan intens i bonic que no ho oblidarem mai». Amb l’ascens del club gironí, Vilamala ha tingut l’oportunitat de convertir-se en una periodista de Primera. «Només canvia que arribes a més gent, però m’exigeixo sempre el màxim. Segueixo el mateix procediment que quan feia partits de menys ressò, perquè el respecte a la professió no s’ha de perdre mai».

Posar fre a les xarxes socials

Aquest any, a Primera, la Lliga ha posat càmeres que graven els periodistes fent la narració dels partits. Com sempre, les xarxes socials són la cara fosca, amb insults desproporcionats i masclistes que s’haurien d’eliminar per sempre, però que estan quedant impunes. «El món real i el de les xarxes socials són totalment diferents. Mai m’he trobat a la realitat amb el que es diu allà, són comportaments oposats. A mi m’ha felicitat molta gent i he rebut missatges d’estima, amb els clips dels gols narrats penjats des del compte del programa. Però alguns comptes anònims van retallar el vídeo i en van fer burla, amb insults de tota mena que si no saps gestionar, et poden fer molt mal», assegura.

«Hi ha comentaris que no es poden permetre»

Des de ‘les dones no podeu narrar futbol’ a ‘que malament que ho fas’, hi ha una escala de comentaris que no es poden reproduir que no tenen límit. «És molt desagradable, perquè a qualsevol el pot afectar veure això el seu primer dia a la màxima categoria. Què és això de dir que no hi entenem, de futbol? Ja n’hi ha prou, i afortunadament cada cop són menys els que ho pensen. El gran problema és que mai passa res i hauria de començar a passar, perquè hi ha comentaris que no es poden permetre. S’ha de fer un pensament i començar a frenar. Amagar-se sota un compte anònim i buidar el primer que et passa pel cap, sense que importin les conseqüències... Accepto i vull les crítiques constructives, però la gent mira un vídeo de pocs segons i insulta sense parar-se a pensar».

Mèrits propis

Vilamala conclou: «Però res no m’atura, i això encara ho farà menys. Volia ser periodista i sóc periodista, i ser-ho val la pena. Perquè sent periodista vius moments màgics. Ets allà, formant part d’alguna cosa. Això no té preu. Estic agraïda per seguir el Girona a Primera Divisió i viure-ho des de dins, però també tinc clar que he reunit els mèrits per fer-ho, perquè ningú no m’ho ha regalat pas».