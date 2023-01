A Míchel Sánchez tampoc als dirigents del Girona els va fer gens de gràcia quedar eliminats de la Copa del Rei a la segona ronda contra un equip de 2a RFEF, el Cacereño. En calent, la decepció era màxima malgrat que tothom era conscient que guanyar la Copa no és l’objectiu del club. Ni el consol de poder-se centrar exclusivament en la Lliga servien per calmar l’enrabiada. Ara bé, païda la patacada s’obre una realitat que pot beneficiar els gironins. O no. Depèn de com es miri. D’una banda, hi ha un sector de l’afició i de l’entorn que veu positivament l’eliminació de la Copa per evitar el desgast de la plantilla per a la Lliga; de l’altra, els més llaminers, que volien arribar més lluny i així poder repartir minuts entre tots els jugadors en les dues competicions. A l’hora de la veritat, l’única realitat és que el rival dels gironins dissabte, l’Espanyol, té partit -i exigent- avui de Copa contra un altre equip de Primera Divisió com és el Celta de Vigo i, per tant, només disposarà de tres dies sencers de descans abans del derbi de dissabte contra els gironins a Cornellà-El Prat. El Girona, com que té la setmana neta i, a més a més, ve de jugar dijous amb el Rayo Vallecano, tindrà vuit dies de marge entre partit i partit.

El Girona va començar la preparació del derbi ahir després de gaudir de dos dies de festa per celebrar el Cap d’Any. L’Espanyol, per contra, no ha tingut gaire temps per fer festes perquè, després d’empatar al Camp Nou dissabte, aquest vespre, ja torna a tenir partit. Ben segur que l’entrenador Diego Martínez farà rotacions avui per repartir minuts i evitar lesions entre els jugadors més carregats. Contra el Celta, per exemple, jugarà Vini Souza que, sancionat, no podrà fer-ho diumenge contra el Girona. En aquest sentit, Míchel està pendent també de la infermeria per saber si pot recuperar com a mínim Bernardo Espinosa per al derbi. El colombià s’ha perdut els dos darrers partits per culpa d’una lesió al maluc. A més a més, Yangel Herrera haurà tingut una altra setmana neta per sumar càrrega de treball i ritme després de la lesió. També Borja García, que ja té l’alta i, com el migcampista internacional veneçolà, va ser a la banqueta en el partit contra el Rayo.

En el derbi no s’espera encara a cap altre dels lesionats Kébé, Javi Hernández, Reinier i Juanpe. Tampoc hi serà Oriol Romeu, sancionat per acumulació de targetes grogues. La baixa del d’Ulldecona és capital per a Míchel, que ja fa dies que rumia qui en pot ser el substitut. El relleu natural hauria de ser Ramon Terrats, tot i que també podria entrar a l’equació Yangel Herrera o fins i tot l’opció d’endarrerir Iván Martín per situar-lo al costat d’Aleix Garcia. Més agosarat seria recórrer al jove del filial Ricard Artero o apostar per Samu Saiz.

Mercat obert

Mentrestant ahir es va obrir el mercat d’hivern i els clubs ja poden començar a fer moviments per reforçar les plantilles. El Girona està molt atent al mercat a l’espera de trobar, com a mínim, un central per apuntalar l’equip. L’altra posició que la direcció esportiva es planteja reforçar és la davantera. Abans però, hi hauria d’haver alguna sortida de jugador del primer equip. Óscar Ureña, per qui el Saragossa va boig per la cessió, té fitxa del filial. L’extrem figuerenc també és l’agenda de l’Andorra, que ja va intentar la seva cessió a l’estiu.