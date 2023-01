Els derbis sempre són especials, partits diferents. Però el que enfrontarà aquest dissabte l’Espanyol i el Girona a l’RCDE Stadium ho serà sobretot per David López. El central de Sant Cugat es prepara per afrontar un dels dies més complicats i, alhora, emotius de la seva carrera com a futbolista en què serà rival del club perico defensant l’escut blanc-i-vermell.

De l’Espanyol fins a la medul·la, David López va acomiadar-se al final de la temporada passada del club de la seva vida entre llàgrimes i ara, més de mig any després, els seus camins tornaran a creuar-se amb interessos oposats. L’excapità de l’Espanyol, que va marxar amb 237 partits oficials, tornarà a Cornellà vestint la samarreta del Girona, on també s’hi està guanyant l’estima de l’afició convertint-se en un dels pals de paller del vestidor.

«No m’equivocava quan deia que seria complicat tornar, serà un partit especial i molt emotiu per mi. També serà estrany perquè, després de tant de temps, em canviaré a l’altre vestidor. Però segur que serà maco i tinc moltes ganes de viure’l».

«Intento sempre fer-ho el millor possible allà on sigui perquè soc professional i vull donar el meu màxim. La temporada passada no vaig disposar de tots els minuts que voldria, per culpa d’algunes lesions, i no vaig ser capaç de donar tot el que hagués volgut. Aquest any és tot el contrari. Sento la confiança del míster i els companys. He tornat amb força després de l’aturada pel Mundial i em sento al cent per cent per estar a Primera Divisió. Més enllà d’haver de demostrar, faig el meu treball i dono el màxim pel Girona intentant disfrutar del dia a dia perquè, per desgràcia, la meva carrera està més a prop del final. Gaudeixo fins i tot als entrenaments. Està sent un any maco, la idea del míster m’agrada molt».

«És el que més em preocupa o empipa és l’estat emocional. No vull no estar estable. Després del Rayo em vaig posar ‘mode Espanyol’. És indubtable que per mi és un partit especial, però dins d’això he de portar-lo de manera normal. El prepartit sé que serà complicat i he de poder donar-li normalitat».

«Té bons jugadors i un entrenador nou que ha aconseguit que l’equip sigui molt intens i cregui amb el seu discurs. Potser en la construcció de joc no arrisca gaire, però quan connecta amb Joselu o Darder és perillós. A dalt té jugadors molt determinants. Crec que té menys punts dels que mereix. Errades, decisions arbitrals i lesions els han fet perdre punts, potser els ha penalitzat també no tenir una plantilla molt àmplia segurament perquè amb el tema de Raúl de Tomás va estar molt de temps paralitzada».

«És indiscutible que històricament i a nivell pressupostari l’Espanyol està per sobre del Girona. Als últims anys s’ha creat una rivalitat perquè són equips de la mateixa comunitat i han sigut duels més directes que no pas amb el Barça. Ho trobo maco. A mi m’agrada aquesta rivalitat sana. Més enllà d’això, és un partit més i important pensant en la classificació».