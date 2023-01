El Girona comença el 2023 amb un partit d'allò més especial, el derbi davant l'Espanyol. L'equip de Míchel confia allargar les bones sensacions amb la baixa sensible d'Oriol Romeu per sanció. El tècnic tampoc podrà diposar dels lesionats Kébé, Javi Hernández, Reinier i Juanpe, que avança favorablement amb la seva recuperació.

L'EQUIP

"Ibra, Juanpe, Javi i Reinier estan lesionats, la resta disponible, menys Oriol Romeu, i preparats per al partit".

LA BAIXA D'ORIOL ROMEU

"És important, però penso que tinc una plantilla molt bona i hi ha moltes possibilitats de jugadors per fer el seu treball. Ramon, Yangel, jugar només amb Aleix… Les coses aniran per aquí".

L'EVOLUCIÓ DE JUANPE

"Juanpe millora, però preferim no parlar d’ell. Hem d’esperar que tot vagi bé. Crec que hi serà abans del que esperàvem".

L'ESPANYOL

"És un molt bon equip amb bons jugadors. Darder és espectacular el seu futbol. A dalt, Joselu guanya totes les pilotes en el joc aeri i a les bandes són ràpids. Fan una pressió molt intensa en el seu camp quan no tenen la pilota. És un equip molt agressiu, és la característica de l’entrenador. Serà un partit difícil en un camp difícil i espectacular. Hem de seguir en la nostra determinació".

"Venen de guanyar la Copa i empatar al Camp Nou. La seva disposició és millor ara que fa dos partits. Penso que estan millor de mentalitat però nosaltres hem preparat el part de la millor manera per guanyar".

PROPÒSIT PER AL 2023

"El propòsit és millorar la diferència entre gols a favor i en contra. Posar-la positiva és el nostre objectiu. Ara mateix és de 22 gols a favor i 24 en contra, -2. El nostre objectiu és tenir un balanç positiu".

EL DERBI

"És un partit més, però és un derbi. Hi ha molta gent al vestidor que per a ells és un partit especial. Per David, sobretot, Bernardo… Han jugat a l’Espanyol. La meva preocupació és la nostra dinàmica i personalitat. Per mi un derbi és un partit especial, però a l’hora de preparar-lo és el mateix. No m’he fixat en aquest tema".

LES TRES VICTÒRIES A L'RCDE STADIUM

"No ho he tingut en compte. La història està bé, però no fa guanyar partits. És una dada que intentarem continuar de la mateixa manera".

LA CLASSIFICACIÓ

"No sé per què lluitarem. Per mi l’Espanyol és un equip molt bo, però la Lliga és complicada i està tot molt igualat. La nostra preocupació és estar per dalt dels deu primers. És el nostre objectiu. Si l’aconseguim, no patirem. Cada partit és difícil. No és fàcil aconseguir punts. Volem estar entre els deu primers".