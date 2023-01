Qui substituirà Oriol Romeu?

Sense Oriol Romeu, el Girona té un problema. I el té perquè Oriol Romeu és molt bo. De fet, segurament és un dels millors fitxatges que ha fet mai Quique Cárcel. El migcampista d’Ulldecona, arribat aquest estiu de la Premier League, va veure la cinquena groga en el duel contra el Rayo Vallecano de la setmana passada i haurà de complir sanció en el derbi de demà contra l’Espanyol. Míchel, però, confia en les alternatives que té per suplir-lo: alinear Terrats d’entrada, jugar amb un únic pivot que seria Aleix Garcia (Iván Martín l’acompanyaria, però en funcions més ofensives) o apostar per Yangel Herrera, un futbolista que s’enfrontaria així al seu exequip.

Romeu ha estat insubstituïble des de la seva arribada. Amb ell a la gespa, el Girona ha guanyat seguretat en molts aspectes del joc. Romeu allibera molts companys i ocupa moltes zones del camp a la vegada. Els rivals deuen creure que n’hi ha més d’un, perquè quan l’has vist a l’esquerra, de sobte te’l trobes a la dreta. Un fitxatge amb aquest rendiment ha permès que Míchel pugui adaptar el seu ideal a diferents sistemes, aparcant la línia defensiva de cinc amb la qual va pujar a Primera i incloure el dibuix de quatre al darrere, amb el qual se sent veritablement còmode i l’equip respon. A Romeu, a més, se l’ha vist pujar la pilota i organitzar el joc darrerament, després que els rivals es fixessin en el seu company d’aventures Aleix Garcia i el lliguessin més en curt, conscients del seu perill. No hi ha mal de caps quan això passa, Romeu agafa la pilota, mana i si cal, condueix. També s’hi ha sumat Iván Martín després de la seva recuperació, un futbolista amb moltes qualitats associatives.

A Cornellà, però, Oriol Romeu no hi serà. El tècnic del Girona contempla diferents alternatives com a solució, totes raonades i estudiades. «La seva absència és important, però crec que tinc una molt bona plantilla i jugadors capacitats per fer un bon paper si els toca sortir a demostrar-ho. Tenim a Terrats, Yangel, Aleix... La cosa anirà per aquí, però no diré més», apuntava Míchel. L’opció que més força agafa és la de Ramon Terrats, que ja va tenir uns minuts en el triomf del 2020 amb Francisco. Les altres possibilitats impliquen fer-hi jugar Yangel Herrera, del qual no se sap la resposta física, o establir Aleix Garcia com a pivot.